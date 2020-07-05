74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали

74-летнего Геннадия Хазанова
увезли в больницу. Известно, что вечером актеру стало плохо с сердцем, из-за чего родственникам пришлось вызвать скорую помощь. После этого сам Хазанов опроверг информацию о своей госпитализации. Однако ночью врачи скорой помощи вновь приехали к артисту и забрали его в больницу.
Сейчас Геннадий Викторович находится на обследовании в отделении Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Как сообщили в Театре эстрады, худруком которого является Хазанов, уже после 5 июля он собирается вернуться домой.
«Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома!»
, - говорится в сообщении. Сам Хазанов попросил не беспокоиться о его здоровье, так как с ним все нормально.
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