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74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали

5 июля
2020 год

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5 июля 2020
74-летнего Геннадия Хазанова увезли в больницу. Известно, что вечером актеру стало плохо с сердцем, из-за чего родственникам пришлось вызвать скорую помощь. После этого сам Хазанов опроверг информацию о своей госпитализации. Однако ночью врачи скорой помощи вновь приехали к артисту и забрали его в больницу.

74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали

Сейчас Геннадий Викторович находится на обследовании в отделении Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Как сообщили в Театре эстрады, худруком которого является Хазанов, уже после 5 июля он собирается вернуться домой.

74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали

«Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома!», - говорится в сообщении. Сам Хазанов попросил не беспокоиться о его здоровье, так как с ним все нормально.
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74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали фотографии
74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали фотографии
74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали фотографии
74-летнего Геннадия Хазанова госпитализировали фотографии
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