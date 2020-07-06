Брайан Остин Грин прокомментировал слухи о романе с двумя моделями одновременно

46-летний Брайан Остин Грин стал жертвой папарацци. Актер был замечен с двумя моделями в разных ресторанах - с 39-летней Тиной Луиз и 25-летней Кортни Стодден. Журналисты, не задумываясь, сразу приписали ему роман с обеими. Однако такой расклад Брайана не устроил, и он дал комментарий новостному порталу TMZ, чтобы прояснить ситуацию.
фото: Брайан Остин Грин и Кортни Стодден
«Тина правда классная. Мы с ней фактически и познакомились в тот самый день, когда нас заметили возле ее ресторана. Что касается Кортни, я просто записал видео для ее подруги Эшли, в котором передал привет, и это было месяц назад. Но она решила опубликовать ролик, понимая, что это создаст проблемы и для Тины, и для меня, отца троих детей. Это неприятно, но не хочу смешивать ее с грязью. Думаю, она хороший человек. Просто принимает неверные решения», - сказал Остин Грин.
Напомним, Брайан Остин Грин – без пяти минут бывший муж Меган Фокс, с которой они воспитывают троих детей. Актёры познакомились в 2004 году на съемках сериала «Королева экрана» и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились. Через пять лет Меган подала документы на развод, однако пара передумала расставаться. Вскоре у них появился третий ребенок. Но в их жизни снова началась черная полоса, и Меган с Брайаном отдалились друг от друга.
«Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации… Я буду любить ее всегда. И я знаю, она меня тоже. Та семья, которую мы смогли построить, по-настоящему крутая и особенная. Мы по-прежнему ездим вместе на каникулы и в отпуска - для нас важно показать детям, что все хорошо. Отстой, когда жизнь так сильно меняется и то, к чему ты привык, то, что ты делал последние 15 лет, - все это меняется. Я не хочу, чтобы мы с Меган стали чужими людьми друг другу. Она была моим лучшим другом последние 15 лет, и я не хочу это терять», - признался актер.
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