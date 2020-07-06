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«В моей жизни давно начался новый этап»: Павел Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович

6 июля
2020 год

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6 июля 2020
Одной из самых крупных сенсаций позапрошлой недели стала сплетня о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Слух облетел все СМИ после того, как какой-то доморощенный папарацци сделал размытое фото мужчины в чёрной маске (предположительно, Павла) и Мирославы, прогуливающихся по магазинам. После этой шокирующей новости фанаты союза Прилучного с Муцениеце предсказуемо затравили Мирославу и даже опустились до прямых угроз. Но звезда Папиных дочек даже не сразу заметила надвигающуюся волну ненависти, и прокомментировала происходящее только после того, как к ней обратилось с соответствующим вопросом издание «СтарХит». В своём комментарии Мирослава не стала упоминать имя Павла, таким образом, не подтвердив и не опровергнув разгулявшиеся слухи.

Однако силами гражданской журналистики эта история набирает обороты. Известно, что Павел в данный момент отдыхает с детьми в Крыму - сам актёр выкладывал в своём Инстаграме снимки с прогулки на яхте. Чуть позже в соцсетях появились снимки, на которых изображены женщина и двое детей со спины. Автор снимков утверждает, что это никто иной как Мирослава и дети Прилучного и Муцениеце. А сам Павел, отсутствующий на снимке, в момент съёмки якобы находился на борту яхты, из которой вышел чуть позже. Женщина, распространившая эти фотографии в пабликах в Инстаграме, не удержалась от оценки данной «ситуации», осудив Прилучного за то, что он травмирует психику детей.

«В моей жизни давно начался новый этап»: Павел Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович
фото: Павел с сыном Тимофеем на отдыхе в Крыму

Этот беспардонный поклёп окончательно вывел актёра из себя. Павел, упорно хранивший молчание с момента объявления о разводе, выступил с резким обращением к общественности, заявив в своём Инстаграме, что в его жизни давно начался новый этап. Этот этап подразумевает полное невмешательство посторонних в его личную жизнь. Также актёр заявил, что отныне будет отвечать отказом на просьбы случайных встречных сфотографироваться с ним на память.

«Дорогие друзья, фолловеры, хейтеры, троллеры, СМИ и прочая достопочтенная публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедрение в мое пространство, я хочу, чтобы Вы поняли - мне никогда не нравилось и не нравится выносить всё на публику. В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие. Я такой же человек как и Вы, и я абсолютно уверен в том, что Вам, так же как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось Вам пожелать меньше тратить времени на меня и как можно больше на СЕБЯ, СВОЙ ДОМ, СВОЁ ОКРУЖЕНИЕ И СВОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ. Никогда не судите, предполагая, - Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо мне думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми. Моя профессия - моя профессия. Для фотосетов есть фотомодели».
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«В моей жизни давно начался новый этап»: Павел Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович фотографии
«В моей жизни давно начался новый этап»: Павел Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович фотографии
«В моей жизни давно начался новый этап»: Павел Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович фотографии
«В моей жизни давно начался новый этап»: Павел Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович фотографии
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