«Я презирала мужчин»: Ирина Горбачёва о неосознанных стереотипах и пользе самоанализа

Одним из самых главных фильмов этого лета стал оригинальный сериал Эдуарда Оганесяна «Чики»
с Ириной Горбачевой
, Ириной Носовой
, Аленой Михайловой
и Варварой Шмыковой
в главных ролях. Ирина Горбачева также выступила сопродюсером сериала, а Ирина Носова - соавтором сценария. «Чики» начинается как комедия о перерождении: четверо проституток из маленького южного городка решают покончить с прошлым и легализоваться - открыть первый в городке фитнес-центр. Преследуя свою мечту, девушки сталкиваются не только с необходимостью идти на серьезные материальные риски, но и с огромным сопротивлением со стороны патриархального общества, не желающего их независимости и процветания. С каждой новой серией эта лёгкая колоритная комедия семимильными шагами движется в сторону драмы об отчаянной борьбе героинь с легализованным насилием, как психологическим, так и физическим.
Учитывая огромную популярность сериала у зрителей, создатели «Чик» решили воспользоваться случаем и в очередной раз обратить внимание общественности на проблему домашнего насилия.
В рамках проекта Marie Claire #МыПротивНасилия актриса Ирина Горбачева рассказала о неосознанном презрении к мужчинам, пользе самоанализа и об установках, которые тормозят развитие нашего общества
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Может ли женщина быть виноватой в том, что её бьют?
«У меня стойкое ощущение, что до тех пор, пока у нас не будет закона о домашнем насилии, мы не совсем готовы дискутировать на эту тему. Конечно, каждый отдельно взятый случай индивидуален. Тема насилия остра, ее только сейчас начали раскрывать, всего пару лет назад о ней публично заговорили. Сегодня это настолько болезненный вопрос, такая сильная точка кипения, что рассуждать о том, что женщина сама может быть виновата, просто нет никакого смысла. Женщинам сейчас нужна защита. Есть и мужчины-жертвы, но все-таки в большей степени страдают женщины. Повторюсь, прежде всего нам нужен закон против домашнего насилия. А уже потом можно будет разбирать отдельные ситуации и решать, кто виноват – мужчина или действительно девушка»
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О скандале вокруг высказываний Регины Тодоренко
«По большому счету, то, что она сказала, прорвало там, где должно было прорвать, и прилетело это туда, куда надо. Я считаю и буду считать, что прилетает всегда по адресу. В данном случае этой душой оказалась Регина. Для ее жизни, для ее опыта это огромное испытание и урок, потому что нет ничего хуже, чем публичная порка. Особенно в наше время, когда люди настолько вне информационного поля и одновременно в нем, что любая новость – дай поговорить. Вопрос в том, что она зацепила ту самую тему, то самое место, которое у всех болело и болит.
Высказываясь в публичном пространстве, всегда надо быть осторожным. Ты хочешь быть искренним, сказать так, как чувствуешь, а это все равно переиначат, перескажут, интерпретируют. Стоит рассуждать только о том, что ты сам прочувствовал и прожил, и только в том случае, если ты знаешь об этом все»
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О самоанализе и презрении к мужчинам
«Нужно стать более разборчивым, в первую очередь в самом себе. Только после этого, возможно, получится стать разборчивым в людях, с которыми ты выбираешь стать одним целым. Я, например, в себе раскопала очень серьезную историю – я презирала мужчин. А открыла это, задавая вопрос: вроде я такая прекрасная, так почему это произошло в моей жизни?
Я долго не могла найти правильного ответа. Только в последние годы пришло понимание, что во мне было глубокое неуважение к мужчинам. Я жила в такой семье: папа ссорился с мамой, иногда они дрались. Все это фиксируется твоим детским мозгом. А потом ты уже дерешься с братьями, и ты для них уже как бы и не девочка – ты не та, кого нельзя бить. И вот ты задаешь вопрос: «Ты же сильнее меня, почему ты меня ударил?» Дальше начинаешь в душе презирать и ненавидеть мужчин – почти всех.
Моя ненависть проявлялась и открыто – это происходило очень много раз и в очень серьезных ситуациях. Я понимала, что иду на рожон, что сейчас могу огрести конкретно. Но я такая: «Попробуй! Я тоже сильная!» Слава богу, мне удавалось избежать беды, а ведь могла бы попасть в неприятную ситуацию просто из-за того, что во мне сидело вот это. Разбиралась в самой себе и понимала: когда встречаю мужчину, изначально его не уважаю. Просто потому, что он – мужчина. Он априори узурпатор, ведь все мужчины узурпаторы. Но это же не так! Это психология, и без знания ее основ глупо рассуждать о том, кто прав, кто виноват. А синдром жертвы разве кто-то отменял? В общем, в себе непременно надо копаться»
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О сериале «Чики» и положении женщин в России
«Вся эта тема очень хорошо раскрыта в сериале. Там видно, что мужчины просто физически сильнее, а женщина иногда совсем ничего не может сделать – только попытаться уйти или бороться за свою жизнь. Но, опять-таки, все темы индивидуальные, все истории индивидуальные. Нельзя сказать «вообще домашнее насилие», не рассматривая конкретно каждый случай. Где-то человек, может быть, даже и не хочет выходить из ситуации. Но есть и те, кто действительно не видит выхода. Кто-то привык существовать в раздрае, в напряжении. Родилась, росла, взрослела в этом состоянии, чего сейчас что-то менять? В этой нашей истории будет раскрыто очень много прецедентов насилия, в том числе ситуации, когда ты просто физически боишься за свою жизнь. У меня ни разу не возникло ощущения, что мы чего-то не договариваем. В «Чиках» все снято очень показательно, и я со всем согласна»
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Об установках, которые тормозят развитие нашего общества
«Есть у нас такой момент, как синдром отложенной жизни, – что все когда-нибудь потом у нас будет, или что когда-нибудь мужчина поменяется. Этот синдром зародился у нас еще в советское время. Мы все шли к светлому будущему и верили, что когда-нибудь оно наступит. Мы все его строили. Как вы можете строить светлое будущее, вы же прямо сейчас должны быть заняты строительством своего настоящего, жить здесь и сейчас?
Почему я это говорю? Потому что этот синдром отложенной жизни есть и во мне, я его периодически в себе вижу. Для меня нет фразы хуже, чем «все будет хорошо». Я просто не выношу ее. Все уже хорошо! Только надо это разглядеть. А если тебе нехорошо – думай, думай, прилагай усилия для того, чтобы тебе стало хорошо. Либо тебе на самом деле уже хорошо, а ты делаешь вид, что тебе нехорошо. К сожалению, очень многим хочется ничего не делать, но чтобы все было. Очевидный результат ничегонеделания – «У меня ничего нет». И начинается выяснение, кто в этом виноват. Винят обычно всех, начиная с мамы, папы, братьев, мужа и заканчивая государством»
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Онлайн-сервис more.tv
совместно с Консорциумом женских неправительственных объединений запускают социальную кампанию, направленную на привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия, а также к существующим способам ее решения. Каждая новая серия «Чик» будет сопровождаться дисклеймером о том, что в сериале есть сцены физического и психологического насилия и если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными ситуациями, то вы можете позвонить на всероссийский телефон доверия 8 (800) 7000 600. Специалисты центра «Анна» для женщин, пострадавших от домашнего насилия, окажут психологическую поддержку. Телефон доверия работает бесплатно, круглосуточно и анонимно. Ежегодно на него поступает более 30 тысяч звонков. Любой из зрителей сериала также сможет лично оказать помощь через Консорциум женских неправительственных объединений, который на территории всей России организует юридическую поддержку женщинам, столкнувшимися с дискриминацией и насилием. В социальных сетях more.tv и непосредственно на самом сервисе пользователям будет доступна ссылка, по которой они могут перечислить любую сумму для помощи
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