СМИ: Крис Эванс и Лили Джеймс встречаются

Актер Крис Эванс
, сыгравший Капитана Америку во франшизе «Мстители
», и актриса Лили Джеймс
, исполнившая главную роль в фильме «Золушка
», были замечены вместе.
Папарацци запечатлели молодых людей вместе, хотя они всячески пытались скрыть связь. Крис и Лили вышли из клуба Mark's Club в престижном районе Лондона. Покинув заведение вместе, они направились в отель Corinthia. Однако, чтобы не привлекать к себе внимание, зашли они в разные двери: он через парадный вход, а она - через боковой.
Пара пока официально не заявляла о своих отношениях. Последним же официальным романом Криса считаются отношения с актрисой Дженни Слейт
. Они начали встречаться в мае 2016 года, в феврале 2017-го прекратили отношения, но в октябре уже снова были вместе. Весной 2018 пара рассталась окончательно. А вот Джеймс совсем недавно была возлюбленной актера Мэтта Смита
. Об отношениях с ним она рассказывала в недавнем интервью
. Они познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Гордость и предубеждение и зомби
». Осенью прошлого года они расстались. Инсайдер в интервью The Sun
заявил, что причиной стал напряженный график актеров.
«Мэтт и Лили расстались в основном потому, что из-за напряженного графика они едва могли видеть друг друга. Но когда начался карантин, они оказались в изоляции вместе. Они сидели дома, не отвлекались на работу — это позволило им восстановить отношения. Между ними удивительная химия, они отличная пара. Все их друзья надеялись, что они сойдутся, потому что они делают друг друга такими счастливыми. Они расстались только из-за того, что были слишком заняты и не могли видеться».
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