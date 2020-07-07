Дженнифер Грей и Кларк Грегг разводятся

2020 год стал действительно урожайным на разводы
. К числу тех пар, которые решили расстаться, присоединились звезда «Грязных танцев
» Дженнифер Грей
и Кларк Грегг
. В своих социальных сетях они объявили, что после почти 20 лет брака решили подать на развод.
О причинах расставания Дженнифер и Кларк не сообщили, однако рассказали, что расстаются в хороших отношениях и что решение о расставании далось им непросто. Как выяснилось, они разъехались еще почти полгода назад, а сейчас решили оформить, наконец, развод. Кларк заявил, что они оба будут заботиться друг о друге. В конце поста Кларк и Дженнифер заявили, что горько плачут, публикуя это сообщение, чем окончательно растрогали и расстроили фанатов.
«Мы расстались в январе, после 19 лет совместной жизни, зная, что навсегда останемся семьей и будем любить, ценить друг друга и заботиться друг о друге. Недавно мы приняли сложное решение о разводе, но остаёмся близкими людьми и глубоко признательны друг другу за всё, что между нами было, и за нашу замечательную дочь. Дженнифер и Кларк, которые горько плачут, публикуя этот пост».
Грей и Грегг поженились в 2001 году. Позже у них родилась дочь, которой дали имя Стелла. Сейчас ей уже 18, и она пошла по стопам матери, став актрисой.
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