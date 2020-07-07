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«Ноги в хлам, сейчас в больнице»: Михаил Казаков упал с высоты пятиэтажного дома

7 июля
2020 год

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7 июля 2020
Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал, почему попал в реанимацию.

«Ноги в хлам, сейчас в больнице»: Михаил Казаков упал с высоты пятиэтажного дома

О госпитализации Казаков сообщил 5 июля. В данный момент Михаил находится в клинике на аппарате Илизарова, который осуществляет соединение и сращивание особо тяжелых открытых переломов. По словам актера, он снимал кадры города Тверь.Увлекшись съемкой, он упал с высоты пятиэтажного дома. Актер забрался так высоко, чтобы снять эффектный индустриальный пейзаж. В итоге Михаил сломал обе ноги. Актер вспоминает, во время падения был уверен, что не выживет.

«Последние три метра думал:«Все, это конец». Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице».

Теперь ему предстоит провести в лежачем положении минимум шесть месяцев, однако сам Казаков настроен довольно оптимистично.

«Ерунда все это. Врачи сказали полгода полежать, а потом мне костыли выдадут!»
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«Ноги в хлам, сейчас в больнице»: Михаил Казаков упал с высоты пятиэтажного дома фотографии
«Ноги в хлам, сейчас в больнице»: Михаил Казаков упал с высоты пятиэтажного дома фотографии
«Ноги в хлам, сейчас в больнице»: Михаил Казаков упал с высоты пятиэтажного дома фотографии
«Ноги в хлам, сейчас в больнице»: Михаил Казаков упал с высоты пятиэтажного дома фотографии
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