«Ноги в хлам, сейчас в больнице»: Михаил Казаков упал с высоты пятиэтажного дома

Актер Михаил Казаков
, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки
», рассказал, почему попал в реанимацию.
О госпитализации Казаков сообщил 5 июля. В данный момент Михаил находится в клинике на аппарате Илизарова, который осуществляет соединение и сращивание особо тяжелых открытых переломов. По словам актера, он снимал кадры города Тверь.Увлекшись съемкой, он упал с высоты пятиэтажного дома. Актер забрался так высоко, чтобы снять эффектный индустриальный пейзаж. В итоге Михаил сломал обе ноги. Актер вспоминает, во время падения был уверен, что не выживет.
«Последние три метра думал:«Все, это конец». Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице».
Теперь ему предстоит провести в лежачем положении минимум шесть месяцев, однако сам Казаков настроен довольно оптимистично.
«Ерунда все это. Врачи сказали полгода полежать, а потом мне костыли выдадут!»
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