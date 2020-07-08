Пэрис Хилтон, Октавия Спенсер и Хилари Дафф высмеяли желание Канье Уэста стать президентом

Джордж Клуни
, не так давно признавшийся, что в бедах США виноват Дональд Трамп
, видимо, призвал многих подумать, кто может стать хорошим кандидатом на должность президента. На днях рэпер Канье Уэст
, чья жена попала в рейтинг знаменитостей, участвовавших в скандальных порнороликах
, заявил, что намерен баллотироваться на пост президента США.
«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов».
Его заявление было высмеяно звездами Голливуда. Хилари Дафф
и Тони Брэкстон
пошутили, что тоже будут баллотироваться. А вот темнокожая актриса Октавия Спенсер
, в свою очередь, была настроена серьезно и заметила, что не отдаст свой голос за хип-хоп артиста.
«Слишком много глупости в современном мире. Очевидно, что многие люди живут в пузыре. Пора его разорвать».
Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон
решила, что она не хуже Канье и тоже выдвинет свою кандидатуру на пост президента США. Она выложила видео, в котором позирует в различных нарядах. Пэрис призналась, что на посту президента хочет окружить себя «горячими сотрудниками»
, которые будут честно говорить о том, подходит ли ей та или иная одежда. И, конечно, Пэрис не смогла проигнорировать свое пристрастие к розовому цвету, заявив, что перекрасит Белый дом в розовый.
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