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Элайджа Вуд записал видео в поддержку конкурента Александра Лукашенко

8 июля
2020 год

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8 июля 2020
Американский актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Ролик выложила на своей странице в Instagram подруга сына Бабарико Эдуарда Александра Зверева.

Элайджа Вуд записал видео в поддержку конкурента Александра Лукашенко

Кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: «Легализация средств, полученных преступным путем»,«Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере», «Дача взятки повторно либо в крупном размере». Его сын Эдуард обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико находится в СИЗО КГБ с 19 июня. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что считает законным его задержание. Бабарико подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж.

Звезда «Властелина колец» выразил поддержку Эдуарду и Виктору.

«Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня послать вам слова поддержки. Я только что прочитал о вашей ситуации — и, конечно, она ужасна. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и все это останется в прошлом».

Вуд процитировал и легендарную ленту «Властелина колец». Актер заявил, что осталось еще много вещей, за которые стоит бороться.

«В этом мире еще остается много хорошего. За это стоит бороться».

Однако, как сообщает Telegram-канал «Двач», выступление было отнюдь не инициативой Вуда. Актер записал видео в поддержку экс-главы Белгазпромбанка через сервис Cameo. При помощи этой платформы у знаменитостей можно заказать различные ролики за определенную плату. Этой услугой и воспользовались друзья Бабарико.

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Элайджа Вуд записал видео в поддержку конкурента Александра Лукашенко фотографии
Элайджа Вуд записал видео в поддержку конкурента Александра Лукашенко фотографии
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