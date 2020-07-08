Элайджа Вуд записал видео в поддержку конкурента Александра Лукашенко

Американский актер Элайджа Вуд
записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Ролик выложила на своей странице в Instagram
подруга сына Бабарико Эдуарда Александра Зверева.
Кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: «Легализация средств, полученных преступным путем»,«Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере», «Дача взятки повторно либо в крупном размере». Его сын Эдуард обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико находится в СИЗО КГБ с 19 июня. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что считает законным его задержание. Бабарико подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж.
Звезда «Властелина колец
» выразил поддержку Эдуарду и Виктору.
«Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня послать вам слова поддержки. Я только что прочитал о вашей ситуации — и, конечно, она ужасна. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и все это останется в прошлом».
Вуд процитировал и легендарную ленту «Властелина колец». Актер заявил, что осталось еще много вещей, за которые стоит бороться.
«В этом мире еще остается много хорошего. За это стоит бороться».
Однако, как сообщает Telegram-канал «Двач»
, выступление было отнюдь не инициативой Вуда. Актер записал видео в поддержку экс-главы Белгазпромбанка через сервис Cameo
. При помощи этой платформы у знаменитостей можно заказать различные ролики за определенную плату. Этой услугой и воспользовались друзья Бабарико.
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