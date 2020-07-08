25-летняя Елизавета Арзамасова встречается с 46-летним Ильёй Авербухом

Сериал «Папины дочки»
продолжает обеспечивать «суперневестами» представителей сильной половины российского шоу-бизнеса. Вслед за ещё не подтержденными слухами о романе Прилучного
и Карпович
появилась информация о том, что 25-летняя Лиза Арзамасова
встречается с 46-летним фигуристом и хореографом Ильёй Авербухом
. Этой новостью поделилось издание «Hello!»
, в распоряжении которого оказались эксклюзивные фотографии, запечатлевшие Илью и Лизу на веранде одного из московских ресторанов.
Как только эта информация появилась в прессе, артисты сразу же подтвердили, что у них роман: «Мы действительно с Лизой встречаемся и строим наши отношения... Что я еще могу тут сказать?»
- заявил Илья изданию «Московский комсомолец», отказавшись комментировать 20-летнюю разницу в возрасте.
Знакомство Ильи и Лизы произошло ещё 10 лет назад, когда актриса принимала участие в шоу «Лед и пламень» на Первом канале. Арзамасова выступала в паре с фигуристом Максимом Стависким
, а Авербух работал на проекте одним из тренеров.
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