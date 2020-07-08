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Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа дебютирует как музыкант

8 июля
2020 год

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8 июля 2020
Дети Риз Уизерспун от брака с Райаном Филлиппом не спешат идти по стопам родителей: 20-летняя Ава учится в Университете Калифорнии и изредка выступает в качестве модели в рекламных кампаниях различных брендов одежды, а 16-летний Дикон, как выяснилось, всерьёз увлекается музыкой.

Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа дебютирует как музыкант
фото: Райан Филлипп с детьми Авой и Диконом

Вчера Дикон лаконично анонсировал в своём Инстаграме выход дебютного сингла, записанного совместно с певицей Ниной Несбитт. Релиз песни «Long Run» состоится в пятницу, 10 июля.

Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа дебютирует как музыкант
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Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа дебютирует как музыкант фотографии
Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа дебютирует как музыкант фотографии
Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа дебютирует как музыкант фотографии
Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа дебютирует как музыкант фотографии
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