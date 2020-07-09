Никита Джигурда задержан в Дивеево

Никита Джигурда
посетил село Дивеево Нижегородской области в сопровождении личного телохранителя и журналистки издания «Аргументы недели» Оксаны Шкоды
, которая сообщила о произошедшем инциденте с полицией.
Полиция задержала незваных гостей и оформила на них протоколы по статье 6.3 КоАП, связанной с санитарно-эпидемиологическими ограничениями. В ответ Джигурда обвинил полицейских в оскорблении чувств верующих, желающих посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
Оксана Шкода в своем твиттере подчеркнула абсурдность существования блокпостов «в мирном районе в мирное время». Ранее в том же районе побывала Анастасия Волочкова
– она попала в похожую ситуацию и устроила скандал с полицейскими, ссылаясь на свое влиятельное положение.
«Я приехал целенаправленно поддержать, как я ее называю, свою любимую богиню Волочкову, потому что неделю назад, когда она приехала сюда одна, составлять протокол приехали пять полицейских
», – рассказал Джигурда изданию Nation News.
В итоге актер покинул закрытую на карантин территорию, но обещал отстоять свою правоту в суде и добиться увольнения губернатора области Глеба Никитина. Оксана Шкода прокомментировала ситуацию в твиттере: «Да, нас ждут суды. На которых мы будем доказывать, что проникли туда с Божьей помощью
».
Кстати, ранее Никита Джигурда неоднократно заявлял, что не верит в существование пандемии и пренебрегает соблюдением карантинных мер.
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