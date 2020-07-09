Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме

Джоан Роулинг
, Маргарет Этвуд
(автор «Рассказа служанки
») и еще более 150 писателей, журналистов и академиков подписали открытое письмо о проблеме притеснения людей, чьи мысли и высказывания считаются противоречивыми в либеральном обществе. Обращаясь к теме политических протестов в США и общей тенденции к борьбе против угнетения меньшинств, авторы письма заявляют, что перед обществом встает новая проблема неспособности вести открытую и свободную дискуссию.
Подписанты обращают внимание на многочисленные примеры жестоких санкций в отношении публичных персон, осмелившихся высказать мнение, несогласующееся с общепринятой леволиберальной догмой. «Свободный обмен информацией и идеями, основа либерального общества, с каждым днем становится все стеснённее
», – пишут авторы документа под названием «Письмо о справедливости и открытой дискуссии».
Одним из поводов к созданию письма послужил недавний скандал с участием Роулинг
. В своем твиттере писательница поделилась соображениями о трансперсонах и раскритиковала медикаментозную терапию для изменения сексуальной ориентации. Тем самым автор «Гарри Поттера
» навлекла на себя шквал пересудов и оскорблений. В числе других знаменитостей от Роулинг отвернулись и актеры Эмма Уотсон
и Дэниэл Рэдклифф
, обязанные писательнице блистательным началом своей карьеры.
Джоан Роулинг объявила, что не собирается отказываться от своего мнения и отметила, что идеологический конформизм угрожает не только идеалам либеральной системы ценностей, но и жизнеспособности всей творческой среды. «Как писатели мы нуждаемся в такой культуре, которая позволит нам экспериментировать, рисковать и даже ошибаться. Мы должны сохранить возможность спорить, не боясь тяжелых профессиональных последствий
» – говорится в заключительных строках открытого письма.
обсуждение >>