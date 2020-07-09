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Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме

9 июля
2020 год

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9 июля 2020
Джоан Роулинг, Маргарет Этвуд (автор «Рассказа служанки») и еще более 150 писателей, журналистов и академиков подписали открытое письмо о проблеме притеснения людей, чьи мысли и высказывания считаются противоречивыми в либеральном обществе. Обращаясь к теме политических протестов в США и общей тенденции к борьбе против угнетения меньшинств, авторы письма заявляют, что перед обществом встает новая проблема неспособности вести открытую и свободную дискуссию.

Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме

Подписанты обращают внимание на многочисленные примеры жестоких санкций в отношении публичных персон, осмелившихся высказать мнение, несогласующееся с общепринятой леволиберальной догмой. «Свободный обмен информацией и идеями, основа либерального общества, с каждым днем становится все стеснённее», – пишут авторы документа под названием «Письмо о справедливости и открытой дискуссии».

Одним из поводов к созданию письма послужил недавний скандал с участием Роулинг. В своем твиттере писательница поделилась соображениями о трансперсонах и раскритиковала медикаментозную терапию для изменения сексуальной ориентации. Тем самым автор «Гарри Поттера» навлекла на себя шквал пересудов и оскорблений. В числе других знаменитостей от Роулинг отвернулись и актеры Эмма Уотсон и Дэниэл Рэдклифф, обязанные писательнице блистательным началом своей карьеры.

Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме

Джоан Роулинг объявила, что не собирается отказываться от своего мнения и отметила, что идеологический конформизм угрожает не только идеалам либеральной системы ценностей, но и жизнеспособности всей творческой среды. «Как писатели мы нуждаемся в такой культуре, которая позволит нам экспериментировать, рисковать и даже ошибаться. Мы должны сохранить возможность спорить, не боясь тяжелых профессиональных последствий» – говорится в заключительных строках открытого письма.
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Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме фотографии
Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме фотографии
Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме фотографии
Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме фотографии
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