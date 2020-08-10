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Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума

10 августа
2020 год

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10 августа 2020
13 августа в российский прокат выходит военная драма «Форпост», основанная на реальных событиях, которые вошли в историю как «Сражение за Камдеш» – самый кровопролитный бой между Афганистаном и США, состоявшийся в сентября 2009-го.

Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума

По сюжету небольшой отряд американских солдат подвергается яростной атаке 400 талибов, защищая отдаленный форпост в Афганистане. В основу сценария фильма легла книга журналиста и телеведущего новостного канала CNN Джека Таппера «Форпост: нерассказанная история американской доблести», опубликованная в 2012 году. Одну из главных ролей в фильме сыграл Орландо Блум, которому совсем скоро снова предстоит стать отцом. По случаю выхода «Форпоста» Кино-Театр.Ру решил вспомнить, за что мы любим вечно молодого англичанина.

Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума

За пригожесть

Как говорится, встречают по одежке, а в этом плане Орландо Блуму можно позавидовать. Внимание к внешним данным актера проявляют не только поклонники фильмов, но и функционеры киноиндустрии. Уже в 2004 году симпатичный пират Уилл Тернер победил в номинации «Самый сексуальный герой» на MTV Movie Awards. За свою карьеру актер успел побывать на первой строчке рейтинга самых горячих холостяков по версии журнала «People», а также занять лидирующую позицию в рейтинге самых сексуальных актеров журнала «Empire». В свои 43 года Блум не покидает списки самых красивых мужчин мира кино по версии ведущих глянцевых изданий и международной кинобазы данных IMDb.

Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума

За способность выделяться

Во всех своих самых кассовых фильмах Орландо Блум исполнил роли второго плана. Все знают актера по его персонажам из таких нашумевших франшиз, как «Властелина колец», «Пираты Карибского моря» и «Хоббит». Во всех этих картинах Орландо являлся частью группы, путешествуя по захватывающим мирам бок о бок с Иэном Маккелленом, Кейт Бланшетт, Джонни Деппом, Джеффри Рашем и многими другими актерами «класса А». Часто оказываясь на вторых ролях, Блум, тем не менее, умудрился завоевать сердца миллионов фанатов благодаря своим харизматичным образам.

За сказку и в реальной жизни

Блум с легкостью мог бы прослыть ловеласом, но в реальности его личная жизнь, выставленная в публичное пространство, не пестрит каскадом кратковременных интрижек. Роман с австралийской супермоделью Мирандой Керр привёл актёра под венец. Брак с Мирандой длился всего лишь три года, и теперь бывшие супруги воспитывают сына Флинна. В 2016 году Орландо завоевал любовь американской певицы Кэти Перри, с которой встречался до 2017 года. Кэти и Орландо разбежались, чтобы обрести личностную целостность вне отношений друг с другом. А когда разобрались в себе, снова сошлись в 2018 году. Год назад Орландо сделал Кэти красивое предложение руки и сердца, заручившись магией Дня Святого Валентина. А несколько месяцев назад стало известно, что Кэти ожидает первенца. Все вехи этой головокружительной истории любви отмечены в творчестве Кэти - даже о своей беременности певица сообщила посредством клипа на песню с говорящим названием «Никогда не надевала белое» («Never Worn White»).

Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума

За риск и верность своему делу

Двадцать два года назад Орландо Блум упал с крыши трехэтажной террасы, сломав при этом несколько спинных позвонков. Ему пришлось пережить четыре дня полного паралича и еще восемнадцать месяцев тяжелой реабилитации для того, чтобы восстановиться. Это событие Орландо называет «своим созданием» («the making of me»), потому что послужило напоминанием о том, что значит жить по-настоящему. С тех пор актер не перестает заниматься довольно опасными видами спорта и самостоятельно выполнять сложные трюки во время съемок. Один из таких случаев обернулся для Орландо сломанным ребром на съемочной площадке «Властелина колец». Хотя для Блума, который травмировал все свои конечности, нос, запястье и череп (трижды), одно сломанное ребро — не помеха, когда дело касается любимой работы.

Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума

За моральную силу

В семь лет у Орландо Блума обнаружили достаточно распространенное неврологическое расстройство — дислексию. Нарушение чаще всего проявляется в затруднении чтения и письма. В школьные годы Блуму приходилось нелегко: из-за своего состояния актёр чувствовал себя глупым и неуверенным ребенком. Мать разнообразными способами старалась мотивировать сына на борьбу с этим расстройством. Она давала мальчику по пять фунтов за выученный стих и даже пообещала купить мотоцикл, если он прочтет 50 книг. Орландо так и не осилил полный программный список литературы, однако приобрел навыки упорства и концентрации, которые позволяют актеру успешно справляться с заучиванием длинных сценариев.

За осознанность и добрую душу

На самом деле, Орландо Блум — хороший парень не только в кино. Актер глубоко озабочен вопросами экологии, голода, бедности, защиты детей, социальной и медицинской помощи пострадавшим от катастроф. Орландо поддерживает около двадцати благотворительных фондов, среди которых Фонд Защиты Детей, Международный Зелёный Крест и Красный Крест. В личной жизни актер также старается заботиться об окружающей среде в меру своих возможностей: его дом в Лондоне оборудован солнечными батареями.

Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума

В 2016 году Орландо побывал в украинском городе Святогорск, чтобы привлечь внимание общественности к глобальному кризису образования, с которым сталкиваются дети в чрезвычайных ситуациях. В следующем году Орландо Блум посетил Республику Нигер (Западная Африка), где встретился с детьми, пострадавшими во время религиозных столкновений экстремистской организации «Боко харам».

«Форпост» в прокате с 13 августа 2020 года.
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Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума фотографии
Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума фотографии
Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума фотографии
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