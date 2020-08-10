Экстрим в темноте: Сергей Светлаков стал ведущим нового шоу на СТС

Сергей Светлаков
стал ведущим нового экстремально-комедийного проекта СТС «Полный блэкаут», в котором актёры, музыканты и блогеры встретятся лицом к лицу со своим главным врагом –– воображением. Проползти туннель с крысами, угадать что падает на голову и кто шевелится в ящике, собрать пауков, пройти путь, минуя мышеловки, узнать странные запахи –– эти и многие другие неожиданные испытания поджидают звёздных участников в тёмной комнате.
«Думал, что после участия в “Форт Боярде" завязал с экстримом, но добрый канал СТС решил, что я ещё могу тряхнуть стариной. Конечно, в этот раз меня не ждёт катапульта, отправляющая матерящегося человека прямиком в океан, но темнота мне кажется ещё более непредсказуемой. Меня успокаивает тот факт, что здесь я буду тем самым человеком, который с умным видом комментирует: "Ну что ты, Вася, трясёшься! Там всего лишь ядовитая змея в коробке, а по тебе ползёт большой тарантул"»
, - пошутил ведущий.
«Полный блэкаут» — российская версия популярного международного шоу Total Blackout. Шоу транслировалось в 17 странах, но особенным успехом пользовалось в Америке, Франции, Бельгии, Норвегии, Дании и Греции.
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