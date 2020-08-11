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Сергей Романович вернулся в кино

11 августа
2020 год

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11 августа 2020
Ещё в сентябре прошлого года Сергей Романович объявил, что больше не будет сниматься в кино и сериалах, а недавно актер стал отцом, и времени на работу в телевизионных проектах у него почти не осталось. Однако Сергей все же нашел, чем порадовать фанатов - вскоре на экраны выйдет долгожданный четвёртый сезон сериала ТНТ «Ольга», в котором вновь появится Романович.

Сергей Романович вернулся в кино

После двухлетнего перерыва в эфир канала выходит четвертый сезон самого народного комедийного сериала страны. В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы. Как описывает ситуацию неудавшийся жених Ольги Гриша: «Аня жениха выгнала, Тимофей со шпаной связался, дядя Юра вообще цементом могилы заливает... а ей фиолетово!».

Персонаж Сергея вернулся в четвертый сезон не просто так, по словам актера, история его героя, Андрюхи, была не окончена. Но теперь поклонники проекта наконец-то узнают, что ждёт одну из любимых сериальных пар.

Сергей Романович сообщил, что сам предложил продюсерам такой сценарий, на котором хотел бы закончить свое участие в проекте.

«Самым важным для меня условием возвращения в проект стало согласование окончания сюжетной линии моего героя. Продюсеры учли все мои пожелания и прописали такую историю, на которой я и хотел бы закончить участие в этом проекте. Получилось очень душевно. Знаете, кое-кто из съёмочной группы даже плакал за кадром одной из сцен...».

Новый сезон комедийного сериала «Ольга» стартует на телеканале ТНТ 1 августа в 20:00.
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