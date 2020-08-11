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СМИ: Александра Бортич впервые стала матерью

11 августа
2020 год

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11 августа 2020
Александра Бортич стала мамой. Об этом сообщил портал «7 дней» со ссылкой на Telegram-канал «Время мочить манту».

СМИ: Александра Бортич впервые стала матерью

25-летняя знаменитость уже некоторое время пребывает в новом статусе. Подробности о состоянии молодой мамы, а также пол и имя малыша тщательно скрываются. Первые слухи о беременности Бортич появились еще в конце 2019 года. Сама Александра не стала ни отрицать, ни подтверждать интересное положение. В популярном YouTube-шоу Comment Out артистка отказалась снимать пиджак, скрывающий тело, а также не дала бить себя током. Владимир Маркони предположил, что все дело в беременности звезды, однако на это замечание Бортич никак не ответила.

О личной жизни Александра тоже не распространяется. По некоторым данным, Бортич тайно вышла замуж за Евгения Савельева. Он является сыном политика и занимается бизнесом.
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