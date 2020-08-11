СМИ: Александра Бортич впервые стала матерью

Александра Бортич
стала мамой. Об этом сообщил портал «7 дней
» со ссылкой на Telegram-канал «Время мочить манту
».
25-летняя знаменитость уже некоторое время пребывает в новом статусе. Подробности о состоянии молодой мамы, а также пол и имя малыша тщательно скрываются. Первые слухи о беременности Бортич появились еще в конце 2019 года. Сама Александра не стала ни отрицать, ни подтверждать интересное положение. В популярном YouTube-шоу Comment Out
артистка отказалась снимать пиджак, скрывающий тело, а также не дала бить себя током. Владимир Маркони
предположил, что все дело в беременности звезды, однако на это замечание Бортич никак не ответила.
О личной жизни Александра тоже не распространяется. По некоторым данным, Бортич тайно вышла замуж за Евгения Савельева. Он является сыном политика и занимается бизнесом.
обсуждение >>