Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер стали родителями

Крис Пратт
и дочь Арнольда Шварценеггера
Кэтрин стали родителями.
Еще в апреле сообщалось, что железный Арни станет дедушкой
. Буквально на днях новость о рождении ребенка сообщил брат Кэтрин Патрик. Папарацци заметили в его руках сверток с розовой лентой, из чего СМИ сделали вывод - у пары родилась дочь. Позже и сам Крис лично подтвердил все догадки и сообщения на своей странице в Instagram
. Он опубликовал фото с крошечной ручкой дочери и обнародовал ее имя, сопроводив пост цитатами из 126 и 127 псалмов.
«Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери - Лилы Марии Шварценеггер-Пратт. Мы просто не можем быть еще счастливее, чем сейчас! Мама и малышка чувствуют себя замечательно. Мы благословлены. С любовь, Кэтрин и Крис».
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