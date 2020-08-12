«Мы с Несом не виделись уже больше года»: Дмитрий Шевченко об общении с сыном от Марии Шалаевой

Шевченко признался, что день рождения Нестора считает одним из самых счастливых моментов в своей жизни. Тем не менее, артист отметил, что был очень напуган отцовством и считал, что Шалаева безответственна и не готова к ребенку.
«Я на машине забрал Машину маму, затем заехал за ее ближайшей подругой, актрисой Ольгой Сутуловой, и втроем мы приехали в роддом, где нас уже ждали ее остальные друзья. Но я уже тогда чувствовал себя несколько виноватым, в атмосфере, где ко мне не очень дружелюбны все».
Дмитрий рассказал, что Мария раздражала его. Тем не менее, артист не назвал точных причин расставания с Шалаевой. Актриса даже не дала Нестору фамилию своего возлюбленного, несмотря на то, что для артиста было это важно. Шевченко добавил, что сам рос без отца, и это могло наложить отпечаток на его дальнейшую жизнь.
«Что было, то было. Наши отношения и сейчас не безоблачные. Мы с Несом не виделись уже больше года. Мы созваниваемся, но у нас было недопонимание, которое мы пока не преодолели. Это все семейные дела. Как правило, пустяки, но пустяки, где самолюбие и обиды становятся ведущими. Они — тот механизм, через который порой невозможно переступить».
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