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Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с Андреем Смоляковым

12 августа
2020 год

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12 августа 2020
В недавнем интервью журналу «Караван Историй» Марина Зудина рассказала о том, что ее связывает с Андреем Смоляковым, а также призналась, как реагирует на избранниц сына.

Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с Андреем Смоляковым

Марине Зудиной начали приписывать отношения с Андреем Смоляковым еще в конце 2019 года. Тогда в прессе появились снимки, на которых актеры были запечатлены вместе в Лондоне. Марина рассказала, что она увидела давнего знакомого на мероприятии, на которое он явился с женой, а она – с дочерью. Актриса заявила, что СМИ буквально выдумывают яркие заголовки, приписывая актерам «вспыхнувшие» чувства.

«Вхожу в зал и замечаю Андрея Смолякова. Радость! Мы знакомы больше 30 лет, вместе начинали в «Табакерке». Обнялись, конечно. Я с дочерью, он с женой. И вдруг выходят таблоиды с нашей фотографией и заголовками что-то там о давних чувствах. Поразительно, то людям только не приходит в голову!»

Зудина рассказала и о распространенном мнении о грузе фамилии. Актриса признается, что ее детям не прощают того, что разрешается другим.

«К детям известных людей всегда более пристальное внимание посторонних. Им не прощается то, что легко сходит с рук остальным. Все думают, что они рождаются с золотой ложкой во рту и что им ничего не надо добиваться, все само появляется на блюдечке с голубой каемочкой. Это, конечно, не так. Тем более в актерской профессии. Чего сам стоишь, сразу видно. Невозможно выдать себя за кого-то другого. В кино не снимают по блату, если только не сам продюсер».

Актриса рассказала и о пассиях Павла Табакова. Она не дает сыну советов и старается не показывать своей реакции по поводу его избранниц. Считает, что он сам должен учиться на своих ошибках.

«Смею вас уверить, никакой ревности. Даже если я не в восторге, никогда ему об этом не скажу. Пусть сам сделает ошибки, проживет свой опыт. Знаю примеры, когда мамы пытаются что-то объяснить своим взрослым сыновьям. А в ответ глухая стена. Мои родители никогда не лезли в мою личную жизнь, за что я всегда им благодарна.
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Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с Андреем Смоляковым фотографии
Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с Андреем Смоляковым фотографии
Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с Андреем Смоляковым фотографии
Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с Андреем Смоляковым фотографии
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