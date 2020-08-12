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Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом

12 августа
2020 год

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12 августа 2020
11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако когда актёр приехал на слушание в сопровождении своего адвоката Эльмана Пашаева, он едва держался на ногах и находился в состоянии, близком к обморочному. Судебные приставы буквально втащили Михаила по лестнице, ведущей в здание суда, пока приехавший поддержать актёра Никита Джигурда скандировал рифмованную кричалку о его невиновности.



Через некоторое время Ефремову стало хуже - он потерял сознание, и его вынесли из здания суда на носилках в машину скорой помощи. Актёра госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт.

Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом

Позже Эльман Пашаев подтвердил информацию о том, что актёр перенёс инсульт. По оценке врачей, угрозы жизни актёра пока что нет.
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Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом фотографии
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом фотографии
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом фотографии
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом фотографии
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