Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом

11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП
с участием Михаила Ефремова
. Однако когда актёр приехал на слушание в сопровождении своего адвоката Эльмана Пашаева, он едва держался на ногах и находился в состоянии, близком к обморочному. Судебные приставы буквально втащили Михаила по лестнице, ведущей в здание суда, пока приехавший поддержать актёра Никита Джигурда
скандировал рифмованную кричалку о его невиновности.
Через некоторое время Ефремову стало хуже - он потерял сознание, и его вынесли из здания суда на носилках в машину скорой помощи. Актёра госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт.
Позже Эльман Пашаев подтвердил информацию о том, что актёр перенёс инсульт. По оценке врачей, угрозы жизни актёра пока что нет.
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