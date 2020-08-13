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Наталья Рудова разыграла подписчиков «беременным» животом

13 августа
2020 год

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13 августа 2020
37-летняя актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram видео, на котором гладит свой округлившийся живот, дополнив ролик эмодзи в виде беременной девушки.


Поклонники бросились вовсю поздравлять Наталью, однако она призналась, что пошутила: звезда обладает способностью сильно надувать живот. Рудова просто не могла «не потроллить» подписчиков, поверивших в то, что она совсем скоро станет матерью. Актриса опубликовала на своей страничке фото с «предполагаемым отцом», ресторатором Александром Орловым, и добавила, что он является ее хорошим знакомым, а не бойфрендом.

Наталья Рудова разыграла подписчиков «беременным» животом

Изображение сопровождалось забавной подписью: «Я объелась! Да,да... так сказать позволила себе лишнего и расслабилась. Проснувшись через пару дней я офигела от чудесных новостей. Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике. Забавные новости были два дня».
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Наталья Рудова разыграла подписчиков «беременным» животом фотографии
Наталья Рудова разыграла подписчиков «беременным» животом фотографии
Наталья Рудова разыграла подписчиков «беременным» животом фотографии
Наталья Рудова разыграла подписчиков «беременным» животом фотографии
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