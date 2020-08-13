Наталья Рудова разыграла подписчиков «беременным» животом

37-летняя актриса Наталья Рудова
опубликовала в своем Instagram видео, на котором гладит свой округлившийся живот, дополнив ролик эмодзи в виде беременной девушки.
Поклонники бросились вовсю поздравлять Наталью, однако она призналась, что пошутила: звезда обладает способностью сильно надувать живот. Рудова просто не могла «не потроллить» подписчиков, поверивших в то, что она совсем скоро станет матерью. Актриса опубликовала на своей страничке фото с «предполагаемым отцом», ресторатором Александром Орловым, и добавила, что он является ее хорошим знакомым, а не бойфрендом.
Изображение сопровождалось забавной подписью: «Я объелась! Да,да... так сказать позволила себе лишнего и расслабилась. Проснувшись через пару дней я офигела от чудесных новостей. Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике. Забавные новости были два дня
».
обсуждение >>