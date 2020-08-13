Эндрю Ллойд Уэббер примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса

Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер
подтвердил, что станет добровольцем в рамках оксфордских испытаний британской вакцины от китайского вируса. 72-летний классик современного театра рассказал об этом в личном блоге в Twitter.
«Я очень рад и взволнован, потому что завтра мне привьют экспериментальную вакцину от коронавируса
, - написал Уэббер. - Я готов сделать все возможное, чтобы театры открылись вновь
».
Композитора не смущает, что в силу возраста он находится в группе риска и может пострадать от испытаний. По-видимому, основным поводом для такого поступка стало закрытие из-за пандемии постановки знаменитого мюзикла лондонского Вест-Энда «Призрак оперы», к которому Уэббер написал музыку.
обсуждение >>