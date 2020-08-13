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Эндрю Ллойд Уэббер примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса

13 августа
2020 год

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13 августа 2020
Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер подтвердил, что станет добровольцем в рамках оксфордских испытаний британской вакцины от китайского вируса. 72-летний классик современного театра рассказал об этом в личном блоге в Twitter.

Эндрю Ллойд Уэббер примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса

«Я очень рад и взволнован, потому что завтра мне привьют экспериментальную вакцину от коронавируса, - написал Уэббер. - Я готов сделать все возможное, чтобы театры открылись вновь».

Композитора не смущает, что в силу возраста он находится в группе риска и может пострадать от испытаний. По-видимому, основным поводом для такого поступка стало закрытие из-за пандемии постановки знаменитого мюзикла лондонского Вест-Энда «Призрак оперы», к которому Уэббер написал музыку.
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Эндрю Ллойд Уэббер примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса фотографии
Эндрю Ллойд Уэббер примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса фотографии
Эндрю Ллойд Уэббер примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса фотографии
Эндрю Ллойд Уэббер примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса фотографии
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