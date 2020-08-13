Саша Бортич и Джаред Лето высказались о ситуации в Беларуси

Российская актриса Саша Бортич
и американский музыкант Джаред Лето
поддержали граждан Беларуси, вышедших на мирные акции в знак несогласия с результатами президентских выборов.
25-летнюю актрису с белорусскими корнями тревожит ситуация, сложившаяся в родной стране. Саша Бортич выразила поддержку землякам, выйдя на одиночный пикет у посольства Беларуси в Москве с плакатом, содержащим главный слоган протестов: «Жыве Беларусь
».
«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы её добьётесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!
» – эмоционально высказалась Бортич в своем Instagram.
О протестах Беларуси сейчас говорит весь мир. Вот и голливудский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в сторис несколько снимков митингующих с подписью: «Мы с вами, Белоруссия
».
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