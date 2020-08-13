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Саша Бортич и Джаред Лето высказались о ситуации в Беларуси

13 августа
2020 год

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13 августа 2020
Российская актриса Саша Бортич и американский музыкант Джаред Лето поддержали граждан Беларуси, вышедших на мирные акции в знак несогласия с результатами президентских выборов.

Саша Бортич и Джаред Лето высказались о ситуации в Беларуси

25-летнюю актрису с белорусскими корнями тревожит ситуация, сложившаяся в родной стране. Саша Бортич выразила поддержку землякам, выйдя на одиночный пикет у посольства Беларуси в Москве с плакатом, содержащим главный слоган протестов: «Жыве Беларусь».

«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы её добьётесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!» – эмоционально высказалась Бортич в своем Instagram.

Саша Бортич и Джаред Лето высказались о ситуации в Беларуси

О протестах Беларуси сейчас говорит весь мир. Вот и голливудский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в сторис несколько снимков митингующих с подписью: «Мы с вами, Белоруссия».
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Саша Бортич и Джаред Лето высказались о ситуации в Беларуси фотографии
Саша Бортич и Джаред Лето высказались о ситуации в Беларуси фотографии
Саша Бортич и Джаред Лето высказались о ситуации в Беларуси фотографии
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