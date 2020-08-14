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Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены

14 августа
2020 год

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14 августа 2020
На днях актриса Лиа Ремини в интервью изданию New York Post предостерегла Кэти Холмс, заявив, что экс-супруг Том Круз намерен отобрать у нее дочь, 14-летнюю Сури.

Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены

Ремини рассказала, что ей стало известно об этом коварном плане из собственных источников. Круз не видел дочь в течение 7 лет, но в ближайшем будущем планирует возобновить общение. Актриса утверждает, что цель актера – заманить Сури в лоно Сайентологической церкви, адептом которой является он сам, и откуда в свое время удалось спастись Кэти Холмс.

«Том создал себе имидж хорошего парня. И он был им когда-то. Но со временем, под воздействием сайентологии, он перестал быть таковым. Круз постоянно манипулирует людьми, пользуясь «запрещенными» методами. И постепенно превращается в копию главы церкви – Дэвида Мискэвиджа, которого не без оснований ненавидят многие», – считает Лиа Ремини.

Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены

Сама Лиа тоже когда-то была членом Сайентологической церкви, однако в 2013-м году ее покинула.
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Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены фотографии
Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены фотографии
Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены фотографии
Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены фотографии
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