Том Круз намерен забрать дочь у бывшей жены

На днях актриса Лиа Ремини
в интервью изданию New York Post предостерегла Кэти Холмс
, заявив, что экс-супруг Том Круз
намерен отобрать у нее дочь, 14-летнюю Сури.
Ремини рассказала, что ей стало известно об этом коварном плане из собственных источников. Круз не видел дочь в течение 7 лет, но в ближайшем будущем планирует возобновить общение. Актриса утверждает, что цель актера – заманить Сури в лоно Сайентологической церкви, адептом которой является он сам, и откуда в свое время удалось спастись Кэти Холмс.
«Том создал себе имидж хорошего парня. И он был им когда-то. Но со временем, под воздействием сайентологии, он перестал быть таковым. Круз постоянно манипулирует людьми, пользуясь «запрещенными» методами. И постепенно превращается в копию главы церкви – Дэвида Мискэвиджа, которого не без оснований ненавидят многие
», – считает Лиа Ремини.
Сама Лиа тоже когда-то была членом Сайентологической церкви, однако в 2013-м году ее покинула.
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