Райан Рейнольдс высмеял бурный рост онлайн-кинотеатров

Славу Райана Рейнольдса
как киноактёра затмевает слава Рейнольдса как неутомимого шутника. Звезда фильма «Дедпул»
постоянно подшучивает
над своей супругой
, снимается в комедийных роликах для разных шоу
и выстраивает маркетинговую стратегию продвижения своего джина Aviator исключительно на юмористической рекламе.
А недавно Райан решил сыронизировать на тему растущего количества всевозможных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. Изобилие конкурирующих платформ вроде Netflix, Hulu, Amazon, Apple+ вынуждает потребителей оформлять десятки подписок для того, чтобы иметь полный доступ к огромному фонду фильмов и сериалов, поделенных между этими гигантами. Райан же предложил альтернативный подход, анонсировав запуск собственного сервиса Mint Mobile+, назвав его самой доступной платформой в мире.
Подписчики Mint Mobile+ получат уникальную возможность - не корчиться в муках выбора, пытаясь определиться с фильмом на вечер. Ведь сервис предлагает один-единственный фильм к просмотру - «Защита от дурака»
2003 года, в которой Рейнольдс сыграл агента безопасности, решающего ограбить ювелирный магазин.
Как и любой сервис, Mint Mobile+ каталогизирует свой “ассортимент” по жанрам и категориям. В разделах “Топ 10 самых популярных фильмов в США”, “Оригинальное неоригинальное” и“Типа оригинальное” под разными обложками представлен один-единственный фильм.
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