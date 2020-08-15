Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить

39-летняя актриса и комедиантка Эми Шумер
привыкла к предельно открытому диалогу с публикой. В стендап-шоу Эми откровенно и иронично рассказывала о всех своих комплексах, связанных с нелегкой участью женщины в мире стереотипов и стигм. А львиная доля её шоу «Amy Schumer Growing» (Эми Шумер растёт) посвящена беременности и всему, что чувствует женщина в этот период.
А недавно Эми вновь затронула вопросы беременности и материнства - в телешоу «Weekend Today» актриса поделилась печальными новостями, рассказав о своей борьбе за вторую беременность. Эми родила первенца в 2019 году благодаря процедуре ЭКО. Но снова пройти через это даже ради второго ребенка Эми не смогла.
«Мы делали ЭКО. Это очень тяжело мне далось. Не думаю, что я когда-нибудь ещё решусь на эту процедуру. И я решила, что никогда больше не смогу забеременеть. Мы думали о суррогатном материнстве, но пока что поставили всё это на паузу»
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В январе Эми рассказала подписчикам в Инстаграме о начале процедуры ЭКО. Актриса опубликовала фотографию своего живота, покрытого синяками от уколов. Первая неделя этой процедуры отразилась на её эмоциональном состоянии пагубным образом. Позже выяснилось, что соотношение "нерабочих" и “рабочих” яйцеклеток у актрисы равно 35 к 1. Поблагодарив Господа за своего сына и выразив слова поддержки всем женщинам, которые проходят через подобные страдания, Эми отказалась от дальнейшего лечения.
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