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Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить

15 августа
2020 год

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15 августа 2020
39-летняя актриса и комедиантка Эми Шумер привыкла к предельно открытому диалогу с публикой. В стендап-шоу Эми откровенно и иронично рассказывала о всех своих комплексах, связанных с нелегкой участью женщины в мире стереотипов и стигм. А львиная доля её шоу «Amy Schumer Growing» (Эми Шумер растёт) посвящена беременности и всему, что чувствует женщина в этот период.

Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить

А недавно Эми вновь затронула вопросы беременности и материнства - в телешоу «Weekend Today» актриса поделилась печальными новостями, рассказав о своей борьбе за вторую беременность. Эми родила первенца в 2019 году благодаря процедуре ЭКО. Но снова пройти через это даже ради второго ребенка Эми не смогла.

«Мы делали ЭКО. Это очень тяжело мне далось. Не думаю, что я когда-нибудь ещё решусь на эту процедуру. И я решила, что никогда больше не смогу забеременеть. Мы думали о суррогатном материнстве, но пока что поставили всё это на паузу».

В январе Эми рассказала подписчикам в Инстаграме о начале процедуры ЭКО. Актриса опубликовала фотографию своего живота, покрытого синяками от уколов. Первая неделя этой процедуры отразилась на её эмоциональном состоянии пагубным образом. Позже выяснилось, что соотношение "нерабочих" и “рабочих” яйцеклеток у актрисы равно 35 к 1. Поблагодарив Господа за своего сына и выразив слова поддержки всем женщинам, которые проходят через подобные страдания, Эми отказалась от дальнейшего лечения.
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Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить фотографии
Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить фотографии
Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить фотографии
Эми Шумер призналась, что никогда больше не сможет родить фотографии
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