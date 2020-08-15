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Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном

15 августа
2020 год

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15 августа 2020
На днях в западной прессе появились слухи о расставании 27-летней актрисы и певицы Майли Сайрус и 23-летнего музыканта Коди Симпсона. Американский таблоид TMZ, ссылаясь на информацию инсайдера, сообщил о том, что Майли и Коди перестали встречаться несколько недель назад. Позже сама Майли подтвердила эту новость в прямом эфире в Инстаграме.

Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном

«Мы с моим бойфрендом действительно расстались. Об этом уже сообщали «осведомленные» источники, хотя осведомленными могут быть только те, кто составляет эту пару. Сейчас две половинки не могут образовать единое целое, поэтому каждый из нас будет работать над собой по отдельности, чтобы стать лучшей версией себя. Мы просто решили, кем мы хотим быть, что мы хотим от жизни. Так что не придавайте большого значения тому, что мы, может быть, вместе выйдем поесть пиццы. Мы дружили 10 лет и продолжаем оставаться друзьями, так что не выдавайте это за то, чем оно не является», — заявила Сайрус.

Напомним, что в объятия Коди Майли бросилась почти что сразу после расставания с мужем, актёром Лиамом Хемсвортом, бракоразводный процесс с которым всё ещё не завершён. Майли и Лиам подали документы в суд 24 декабря 2019 года - ровно через год после свадьбы.
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Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном фотографии
Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном фотографии
Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном фотографии
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