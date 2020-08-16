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Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись

16 августа
2020 год

Лайфстайл >>
16 августа 2020
В прошлом году актер Александр Петров создал собственную актерскую школу. Однако вопреки всем обещаниям она так и не заработала. Недавно налоговая служба решила проверить учреждение, однако сотрудники ФНС не нашли его по юридическому адресу. В итоге школу Петрова вычеркнули из Единого государственного реестра юридических лиц.

Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись

К сожалению, школа уже точно не начнет работу. Скорее всего, плотный рабочий график Александра Петрова не позволил ему всерьез заняться этим проектом. Уже несколько лет подряд Петров задействован сразу в нескольких проектах.

Однако самому актеру сейчас не до проблем с актерской школой. Он вместе с возлюбленной Стасей Милославской наслаждается отдыхом на курортах Краснодарского края. Актеры делятся впечатлениями от отпуска в соцсетях.

Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись
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Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись фотографии
Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись фотографии
Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись фотографии
Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись фотографии
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