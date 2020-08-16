Актерская школа Александра Петрова закрывается, не открывшись

В прошлом году актер Александр Петров
создал собственную актерскую школу. Однако вопреки всем обещаниям она так и не заработала. Недавно налоговая служба решила проверить учреждение, однако сотрудники ФНС не нашли его по юридическому адресу. В итоге школу Петрова вычеркнули из Единого государственного реестра юридических лиц.
К сожалению, школа уже точно не начнет работу. Скорее всего, плотный рабочий график Александра Петрова не позволил ему всерьез заняться этим проектом. Уже несколько лет подряд Петров задействован сразу в нескольких проектах.
Однако самому актеру сейчас не до проблем с актерской школой. Он вместе с возлюбленной Стасей Милославской
наслаждается отдыхом на курортах Краснодарского края. Актеры делятся впечатлениями от отпуска в соцсетях.
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