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Брэд Питт и Анджелина Джоли снова судятся

17 августа
2020 год

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17 августа 2020
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжается уже пятый год. В июле вроде бы казалось, что все трудности позади, и бывшие супруги уладили споры в отношении опеки своих шестерых детей. Однако сейчас Джоли пытается отстранить частного судью Джона Одеркирка, занимающегося бракоразводным процессом. По ее мнению, он якобы сотрудничает с адвокатами Брэда. Питт с бывшей женой не согласен, его юристы направили в суд встречный иск с просьбой не затягивать рассмотрение дела о совместной опеке.

Брэд Питт и Анджелина Джоли снова судятся

«Анджелина Джоли полностью поддерживала кандидатуру Одеркирка и ранее никогда не возражала против его дальнейшего участия в процессе. К сожалению, люди, которые больше всего страдают от такого поступка, собственные дети пары, опека над которыми до сих пор не определена», - заявили адвокаты Брэда.

Также было упомянуто, что Одеркирк давно вхож в семью на равных правах. Он даже присутствовал на свадьбе Питта и Джоли. В ответ представители Джоли заявили, что у Одеркирка было 10 дней, чтобы выступить с заявлением, но адвокаты Питта его опередили. По их мнению, таким образом они хотели повлиять на его решение.

«К сожалению, команда господина Питта попыталась вмешаться раньше ответа судьи. Можно лишь заключить, что это попытка воспрепятствовать или повлиять на его ответ. Любая задержка в этих разбирательствах связана с ревностной попыткой создать для господина Питта особое положение в этом деле».

Брэд Питт и Анджелина Джоли снова судятся
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Брэд Питт и Анджелина Джоли снова судятся фотографии
Брэд Питт и Анджелина Джоли снова судятся фотографии
Брэд Питт и Анджелина Джоли снова судятся фотографии
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