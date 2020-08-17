Мэттью Макконахи написал мемуары

Уже 20 октября в книжных магазинах Америки появится авторская книга Мэттью Макконахи
. Это будет автобиография актера под названием «Зеленый свет». Свое творение он называет «признанием в любви к этой жизни». Анонсировал выход книги
Макконахи в своем Инстаграме.
В опубликованном видео Мэттью рассказал, как создавался этот сборник необычных историй. Всё началось с личного дневника, который актер вел с самого детства.
«С тех пор как я научился писать, я постоянно вел дневник: записывал все, что радовало меня и огорчало, заставляло задаваться вопросами и не давало спать по ночам. Я писал все это 36 лет, и два года назад я наконец нашел в себе силы собрать все эти записи воедино…. Моя жена просто дала мне хорошего пинка под зад и напомнила: «Ты долгие годы обещал засесть за это. Сейчас самое время. Выметайся отсюда и иди работай»... Я уехал в пустыню в Вайоминге на 12 дней - просто посмотреть, что в итоге из этого может получиться. Я сидел там без электричества. И вернулся вот с этим»
, - представил книгу актер.
Да, создавать свою автобиографию актер решил именно вдали от цивилизации, чтобы как следует сосредоточиться на творчестве. Макконахи объяснил, что название «Зеленый свет» выбрано неспроста – оно отражает его оптимистичный взгляд на жизнь.
«На протяжении своей жизни я замечал немало красного света и стоп-сигналов, но со временем этот свет становился зеленым. Даже самые сложные и трагические вещи в итоге обернулись тем, что сработало мне на пользу. Смерть моего отца, дорогого мне человека, - это красный свет…. Но затем я почитал свои записи о нем и понял, что он столькому меня научил и эти переданные знания делают его живым для меня. Я стараюсь быть похожим на него каждый день. И это уже зеленый свет»
.
Сейчас, по мнению Мэттью, многие люди находятся на перепутье - то есть на желтом свете «жизненного светофора». Сейчас настало время обернуть все в зеленый свет.
«Для кого-то сейчас наступило время и красного света. Но я предвосхищаю день, в который мы, если сейчас соберемся с силами, - сможем сказать, что прожили один из самых сложных и вместе с тем самых интересных годов в своей жизни. Сейчас начало перемен во всем мире. И возможно, именно сейчас наступит время зеленого света»
, - отметил актер.
В комментариях многие подписчики написали, что с нетерпением будут ждать релиза книги. А коллеги Мэттью по цеху Кейт Хадсон
и Сальма Хайек
пообещали одними из первых купить книгу актера и немедленно прочесть ее.
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