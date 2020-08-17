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Валерия Федорович снова станет мамой

17 августа
2020 год

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17 августа 2020
Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Валерия Федорович скоро станет мамой во второй раз. Об этом актриса сообщила в день своего рождения. Она поделилась в Инстаграме черно-белым фото, где уже заметно ее интересное положение.

Валерия Федорович снова станет мамой

«Сегодня мне 28. И я жду второго малыша. И только один вопрос: как это - любить двоих? Два сердца надо? Или одно становится больше? В честь своего дня рождения хочу пожелать вам любить свою жизнь. Именно свою. Не смотрите по сторонам. «Где внимание, там и энергия, там и результат», - гласит известное изречение. И пока мы раздаем свое внимание чужим, наша жизнь теряет краски, наша жизнь засыхает. А лучше жизни нет ничего. Даже если есть какие-то трудности, поиски, печали - это жизнь. И именно в разнообразии своем она так хороша. И спасибо моим родителям! Что они есть у меня, что именно они меня воспитали. Мама, Папа, я вас люблю», - написала Федорович.

К слову, отца ребенка Валерия держит в тайне. Актриса вообще тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что в 2013 году она вышла замуж за своего коллегу актера Максима Онищенко. Однако они прожили в браке совсем немного. А два года назад Федорович родила сына Германа и до сих пор не раскрыла имя отца ребенка.
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Валерия Федорович снова станет мамой фотографии
Валерия Федорович снова станет мамой фотографии
Валерия Федорович снова станет мамой фотографии
Валерия Федорович снова станет мамой фотографии
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