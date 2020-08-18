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Михаил Галустян пожаловался на боли в сердце

18 августа
2020 год

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18 августа 2020
Михаил Галустян обратился в московскую больницу с жалобами на боли в области сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Михаил Галустян пожаловался на боли в сердце

У юмориста была диагностирована нестабильная стенокардия. Сейчас состояние госпитализированного актера оценивается как стабильное.

Скорее всего именно неудачи в бизнесе стали поводом для больших переживаний и проблем со здоровьем. Уже в июне бизнес Михаила начал переживать нелегкие времена. Компания Галустяна «Топ Фильм Комедия» обанкротилась. Однако на этом проблемы артиста не закончились. Буквально на следующий месяц в СМИ появилась новость о банкротстве еще одной фирмы юмориста, занимающейся разработкой мобильных приложений. «Вайзерлайф» была основана в 2019 году и должна была производить приложения для смартфонов, но так ничего и не успела выпустить.
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Михаил Галустян пожаловался на боли в сердце фотографии
Михаил Галустян пожаловался на боли в сердце фотографии
Михаил Галустян пожаловался на боли в сердце фотографии
Михаил Галустян пожаловался на боли в сердце фотографии
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