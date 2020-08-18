Равшана Куркова сменила имидж

Равшана Куркова
покрасила волосы в более светлый оттенок. Актриса поделилась автопортретом в «новом цвете» в своем Инстаграме
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«Домовёнок Кузя едет с классных кинопроб. P.S. да, у меня теперь такой цвет волос и он мне очень нравится».
Поклонники актрисы отметили, что ей идет новый оттенок волос - с ним Равшана стала «выглядеть моложе». Впрочем и в своей естественной масти актриса выглядела сногсшибательно - невозможно поверить в то, что скоро ей исполнится 40 лет. Равшана и сама призналась в недавнем интервью, что внутренне совсем не чувствует свой возраст.
«Столько лет учусь внутреннему и внешнему спокойствию, быть плавной, говорить медленнее… а всё равно, резкая: лечу, тарахчу, энергии через край, торопыга, терпения ноль, вечно хожу в синяках — собираю все углы».
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