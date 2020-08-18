Анджелина Джоли написала статью об увеличении случаев насилия над детьми

Анджелина Джоли написала для издания Los Angeles Times колонку
о возросшей на фоне длительного карантина волне домашнего насилия. Актриса полагает, что последствия пандемии проявятся в полной мере лишь через несколько лет. Джоли убеждена, что из-за отмены школьных занятий многие дети столкнулись с неврозами и посттравматическими расстройствами, которые пока что невидимы для мира.
Необходимость закрытия образовательных учреждений во избежание распространения коронавируса может иметь пагубные последствия для психологического и физического здоровья детей. По мнению актрисы, именно закрытие школ привело к резкому снижению числа сообщений о жестоком обращении с детьми, так как большая часть таких сообщений поступало от педагогов и преподавателей.
Актриса полагает, что проблему не решить только увеличением инвестирования в многочисленные программы борьбы с бытовым насилием. Требуются также определенные меры и более внимательные проверки.
«На карту поставлено психическое здоровье, физическая безопасность и, в конечном итоге, жизнь детей. Их потребности должны быть в центре внимания. Только так можно построить лучшее общество»
, — подытожила Джоли.
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