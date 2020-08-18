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Анджелина Джоли написала статью об увеличении случаев насилия над детьми

18 августа
2020 год

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18 августа 2020
Анджелина Джоли написала для издания Los Angeles Times колонку о возросшей на фоне длительного карантина волне домашнего насилия. Актриса полагает, что последствия пандемии проявятся в полной мере лишь через несколько лет. Джоли убеждена, что из-за отмены школьных занятий многие дети столкнулись с неврозами и посттравматическими расстройствами, которые пока что невидимы для мира.

Анджелина Джоли написала статью об увеличении случаев насилия над детьми

Необходимость закрытия образовательных учреждений во избежание распространения коронавируса может иметь пагубные последствия для психологического и физического здоровья детей. По мнению актрисы, именно закрытие школ привело к резкому снижению числа сообщений о жестоком обращении с детьми, так как большая часть таких сообщений поступало от педагогов и преподавателей.
Актриса полагает, что проблему не решить только увеличением инвестирования в многочисленные программы борьбы с бытовым насилием. Требуются также определенные меры и более внимательные проверки.
«На карту поставлено психическое здоровье, физическая безопасность и, в конечном итоге, жизнь детей. Их потребности должны быть в центре внимания. Только так можно построить лучшее общество», — подытожила Джоли.
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Анджелина Джоли написала статью об увеличении случаев насилия над детьми фотографии
Анджелина Джоли написала статью об увеличении случаев насилия над детьми фотографии
Анджелина Джоли написала статью об увеличении случаев насилия над детьми фотографии
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