Сергей Бурунов рассказал об увлечении диджеингом

В начале августа DJ Грув выпустил клип на песню «Сноб», в котором главную роль исполнил Александр Гудков. Лирический герой Гудкова ходит по различным общественным заведениям и делится своей конструктивной критикой, смысл которой сводится к тому, что вокруг “всё не то”. Роль диджея в клубе исполнил актёр Сергей Бурунов, который коротал карантинные будни в аудиошколе Грува. В интервью изданию «OK!» Сергей вспомнил о вечеринках молодости и рассказал о своих взаимоотношениях с электронной музыкой.
Об увлечении диджеингом
«С Женей Грувом мы познакомились на каком-то корпоративном мероприятии. Я его увидел и подумал: «О, это же глыба! Махина!» Мы подружились, я ему рассказал о своем интересе и этом давнем, с юности, увлечении электронной музыкой. Он сказал, что у него есть аудиошкола, и предложил заняться этим более серьезно. Я решил попробовать, пришел и стал учиться. Я человек структурный, поэтому ко всему подхожу глубоко и обстоятельно. Был карантин и не было съемок, и мне это позволило заниматься с замечательными преподавателями школы Грува.
Я пока не собираюсь этим заниматься профессионально, потому что вообще-то это такая же настоящая профессия, в которой нужно совершенствоваться годами, а я не люблю быть дилетантом. Поэтому пока я бы это назвал хобби».
О клубной молодости
«У нас не было такого понятия — клубные вечеринки, скорее это были дискотеки, проходили они в школе и потом в ДК.
В школе мы склеивали музыку на бобинах. Позже немного занимался в примитивной версии аудиошколы. В то время для того, чтобы хотя бы немного попрактиковаться на жалком подобии пульта, который там имелся, нужно было отстаивать очередь, и на тренировку было всего минут пятнадцать на человека, а ждал ты час. Всё это происходило в каком-то подвале, и совсем, конечно, не было современного и модного антуража».
Об электронной музыке
«Электронная музыка для меня в первую очередь — это система, это математика, это очень тонкий и четкий подход. Потому что бит в бит свести, в общем-то, и заяц может... или любое другое, не самое умное, животное. А вот чтобы почувствовать ритм, или, по-современному, вайб, чтобы это было грамотно, тонко и без швов — это уже целая наука. Но и, конечно, когда ты обладаешь базой, рождаются элементы творчества. У меня сейчас кипит башка, когда я изучаю все эти основы, гармонии, способы сведения, в какой-то момент у меня действительно закипает котелок».
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