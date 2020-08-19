Гейтен Матараццо начал работать курьером

Гейтен Матараццо
, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Очень странные дела
» на летнее время решил устроиться курьером и доставлять жителям Нью-Джерси еду. Об этом сообщает The Hollywood Reporter
.
Сообщается, что такое карьерное решение Гейтен принял из-за паузы, на которую встало практически все кинопроизводство в результате пандемии коронавируса. Именно летом должны были начаться съемки четвертого сезона сериала, однако теперь съемки перенеслись. Чтобы не сидеть без дела и принести обществу пользу, актер вызвался поработать курьером в одном из ресторанов в районе Long Beach Island в Нью-Джерси. Это место Матараццо выбрал не просто так. Дело в том, что там же помогают готовить и распределять еду и его родственники, а он просто решил помочь семье в этом деле.
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