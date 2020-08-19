Аманда Сейфред рассказала о целительной силе домашних питомцев

Накануне премьеры новой части мультфильма «Скуби-Ду!» Аманда Сейфред
, голосом которой говорит красавица Дафна, дала эксклюзивное интервью изданию «Hello!»
. 34-летняя актриса рассказала о своей жизни, дочери Нике, крепких дружеских отношениях и домашних любимцах.
О дочери Нике
«Не знаю, как она это делает, но у нее получается уложить тот факт, что мама на экране, в голове и осмыслить его. Это здорово. Мне самой приятно видеть, когда она смотрит на нас по телевизору - ведь ее отец тоже актер (Аманда замужем за актером Томасом Садоски - прим. ред.). Она точно понимает, что мы играем персонажей. И когда я озвучивала персонажа в другом мультфильме, ей нравилось слушать мой голос»
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О дружбе сквозь года
«У меня есть групповой чат, в котором я ежедневно пишу что-то вместе с подругами - и я знаю их с пяти лет, мы вместе ходили в детский сад. У этих отношений были свои взлеты и падения, особенно в школе, но мы всегда оставались друзьями и могли положиться друг на друга. Сегодня мы все стали родителями, но продолжаем дружить не только поэтому: ведь мы общались еще до того, как поженились и родили детей. У этой дружбы есть своя история, в ней есть преданность, обмен знаниями, и все это для меня очень важно. Я стараюсь держаться за своих людей, в моем окружении много тех, кого я знаю с 17-19 лет. И таких же правил я придерживаюсь и в бизнесе: сохраняю крепкие дружеские отношения со своим агентом и менеджером. Они как семья для меня. И да, как и в любой семьей, в этих отношениях могут быть недостатки, но вы растете вместе, и это бесценно»
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О домашних питомцах
«Отношения между человеком и животным могут оказаться просто чудесными. Очевидно, что наши питомцы не могут говорить, но у них есть душа и они способны общаться с нами как никто другой. Они абсолютно искренни и с ними можно установить самую прочную связь, почувствовать себя частью чего-то большего. Всякий раз, когда у меня случается тяжелый день или я испытываю сильный стресс, я могу просто лечь на кровать со своей собакой и почувствовать себя спокойно, хотя бы на мгновение. Иногда это все, что тебе нужно. И сам процесс в чем-то даже похож на медитацию: ты не пытаешь исправить свою жизнь, но стараешься нащупать момент спокойствия, приподняться над ситуацией»
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