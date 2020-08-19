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«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии

19 августа
2020 год

Лайфстайл >>
19 августа 2020
Пережившая болезненное расставание с Коулом Спраусом звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт не боится откровенно говорить о своих чувствах и депрессии, с которой она боролась последние несколько месяцев. В интервью изданию «Refinery29» Лили рассказала о своих неврозах, поэзии и пути к исцелению.

«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии

Снимавшаяся с четырех лет Лили в 16-летнем возрасте переехала в Лос Анджелес, где поселилась в одном доме с другими молодыми актёрами, преследующими свою мечту. «Ситуация была подавляющая. Когда я только приехала в Лос Анджелес, тревожность мучила меня так сильно, что меня тошнило каждую ночь». Не выдержав такого напряжения, Лили решила забыть об актёрской карьере, однако проявленная ранее настойчивость начала давать плоды, и актриса получила роль в сериале «Ривердейл».

«Когда видишь чей-то успех, обычно думаешь: «Вот де**мо, у них всё так легко и гладко получается». А на самом деле нет. Не гладко. Между 12 и 19 годами я постоянно утыкалась в отказы. Это раздавило меня. Психически я уже тогда была не в порядке».

Успех сериала «Ривердейл» и возрастающая популярность Лили заставили её забыть о своих проблемах на долгие четыре года, однако затяжной карантин столкнул её лицом к лицу с нерешенными ментальными проблемами. «Впервые за четыре года у меня появилась возможность остановиться и переварить те колоссальные изменения, которые произошли в моей жизни». В это же время, когда весь мир встал на паузу, Лили пережила болезненное расставание с партнёром по сериалу «Ривердейл» Коулом Спраусом. Этот разрыв не остался незамеченным и вызвал негодование у многотысячной армии поклонников сериала, которая принялась атаковать Лили и Коула в социальных сетях.

«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии

И актриса, столкнувшись со всеми этими невзгодами, оказалась «в черном тоннеле, конца и края которому не было видно». «Я не видела света в конце этого тоннеля. Я чувствовала, как будто умираю. Это было очень жёстко. И мне ничего не оставалось, как пройти этот тоннель насквозь. Я видела многих людей, переживающих боль, горе и расставание - как они пытались законопатить эту пустоту сексом, наркотиками, едой и алкоголем. Но пустота никуда не исчезала. Я решила пойти по наименее проторенной дорожке - просто пытаясь справиться со своим де**мом. Мне пришлось встретиться со своей болью с высоко поднятой головой. Последние месяцы были, пожалуй, самыми эмоционально насыщенными месяцами во всей моей жизни. И мой терапевт сказал мне «Твоё тело сейчас переживает отстранение от любви. Ты привыкла к этому обмену биохимического счастья с другим человеком».

Пережитые эмоции вдохновили Лили на поэтический сборник «Уроки плавания» («Swimming lessons»), опубликованные издательством Macmillan. «Самое уязвимое деяние в моей жизни - публикация сборника поэзии, сотканной из моих самых сокровенных чувств и мыслей, выраженных в, как мне кажется, красивой форме».

После выхода этого интервью многие издания, вырвав цитаты из контекста, представили чувства Лили в однобоком варианте - как последствие расставания с Коулом Спраусом. Разгневанная этой спекуляцией актриса решила внести ясность в своём Твиттере: «Цитаты из моего недавнего интервью вовсе не о моём «расставании». Они о депрессии, в которой я находилась последние несколько месяцев. Устала от людей, которые вырывают мои слова из контекста и складывают их вместе, чтобы получить свою кликбейтную историю. Я никогда не стала бы так откровенничать о чём-то настолько личном, как расставание. Это очень интимная вещь. Я говорила о своей депрессии».

«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии

На фоне всех этих публикаций подал голос и Коул Спраус, решивший наконец-то официально прокомментировать расставание с Лили. Актёр расставил «все точки над i» в своём Инстаграме: «Мы с Лили расстались в январе этого года, приняв решение об окончательном разрыве в марте. Это был прекрасный опыт, я всегда буду чувствовать себя счастливчиком и лелеять предоставленный мне шанс ощутить состояние влюбленности. Я желаю Лили беспредельной любви и счастья движения вперед. И я буду говорить только об этом, всё остальное, долетающее до вашего слуха - не имеет никакого значения».
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«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии фотографии
«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии фотографии
«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии фотографии
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