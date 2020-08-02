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Дети Шарлиз Терон считают, что ей нужен бойфренд

2 августа
2020 год

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2 августа 2020
44-летняя Шарлиз Терон ни разу не была замужем. Тем не менее, актриса воспитывает двоих приемных детей и совершенно не переживает насчет отсутствия мужа. Но вот ее дочери похоже очень переживают за личную жизнь мамы.

Дети Шарлиз Терон считают, что ей нужен бойфренд

«Два дня назад я сидела в машине с двумя моими девочками, и моя младшая сказала что-то вроде: «Тебе нужен парень!». А я ей ответила: «На самом деле нет, сейчас я чувствую себя очень хорошо». А она мне заявила: «Знаешь, мам? Тебе просто нужен парень, тебе нужны отношения!», - рассказала Шарлиз в подкасте Дианы фон Фюрстенберг InCharge with DVF.

Терон не растерялась и ответила дочери, что она встречается сама с собой.

«У нее был такой взгляд, как будто она никогда не предполагала, что это вообще возможно. Ее разум был взорван. Но я знаю, что именно в тот день она поняла, что бывает по-другому», - отметила актриса.

Дети Шарлиз Терон считают, что ей нужен бойфренд

У Шарлиз Терон было немало романов, однако актриса призналась, что никогда не хотела замуж.
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Дети Шарлиз Терон считают, что ей нужен бойфренд фотографии
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