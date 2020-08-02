Шоу Эллен Дедженерес под угрозой закрытия

Эллен Дедженерес
никак не уладит конфликт со своей командой. В апреле стало известно, что ведущая на карантине запустила шоу в онлайн-формате. При этом она наняла новую команду и ничего не сказала своим старым коллегам
. Они в свою очередь заявили, что Эллен не выплачивает им гонорары, а некоторые сотрудники пожаловались на оскорбления, расизм и буллинг
со стороны продюсеров шоу.
На днях Дедженерес впервые прокомментировала эту ситуацию. Она опубликовала в The Hollywood Reporter обращение к своим работникам, где извинилась и пообещала исправиться. Однако на этом ничего не закончилось.
Ее бывших коллег не устроило то, что Эллен сделала вид как будто ничего не знала о происходящем на ее шоу и якобы не принимала в этом никакого участия. Недовольных поведением Дедженерес было много.
«Простите, но эта проблема идет от самой верхушки. Знаю больше, чем одного человека, который пострадал от действий Эллен. И это общеизвестная информация»
, - написал американский комик Брэд Гарретт
, который был гостем «Шоу Эллен» свыше 5 раз.
Слова Брэда подтвердила и актриса Лиа Томпсон
. На фоне обсуждений в сети появились слухи, что самой Дедженерес грозит увольнение, однако их опроверг продюсер шоу Энди Ласснер. Тем временем у издания The Sun появилась информация, что уже Эллен в шоу заменит Джеймс Корден, ведущий Late Late Show. В то же время в сети курсируют слухи, что Дедженерес сама не прочь покинуть кресло ведущей и может воспользоваться случаем. А другие анонимные источники утверждают, что Эллен никуда не собирается уходить, так как 9 сентября она якобы должна впервые после начала пандемии посетить съемочную площадку программы.
Однако в любом случае жалобы работников шоу не остались без внимания, и виновные будут наказаны. По информации The Hollywood Reporter, одним из первых после указанного внутреннего расследования свой пост покинет продюсер Эд Глэвин. Работники шоу Эллен назвали его одним из главных тиранов программы.
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