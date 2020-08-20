Писатель, феминист и критик моногамии: За что мы любим Итана Хоука

27 августа на экраны вновь открывшихся российских кинотеатров выйдет драма «Тесла» - байопик знаменитого мечтателя и изобретателя, чьё имя уже претерпевает процесс перехода из собственного в нарицательное стараниями другого, не менее амбициозного мечтателя. Роль австрийского учёного Николы Теслы в фильме исполнил американский актёр Итан Хоук, о котором многим наверняка известно лишь то, что он бывший муж Умы Турман. Чтобы исправить эту несправедливость Кино-Театр.Ру решил пристальнее приглядеться к Итану - и обнаружил успешного писателя, режиссера и феминиста.
Писатель
Ещё в старших классах школы Итан мечтал стать писателем, но случайно отвлёкся на сценическое искусство и, дебютировав на сцене театра в 13 лет, сосредоточился на актёрской карьере. Итан разрывался между идеей получить полноценное образование и соблазнами, которые сулил успех в кино. В 1989 году состоялся его первый большой прорыв в кино - роль в «Обществе мёртвых поэтов». Последовавшие за этим предложения сбили актёра с пути прилежания и заставили его бросить Университет Нью-Йорка, в котором он изучал английский язык и литературу. «Я не хотел быть актёром и вернулся в колледж. Но из-за мощного успеха «Общества мёртвых поэтов» на меня посыпались предложения о съёмках в таких интересных фильмах и таких интересных локациях, что мне казалось глупым преследовать какие-то другие цели».
Однако мечта детства не погибла в этом чаду голливудского кутежа — в 1996 году, в возрасте 26 лет Итан дебютирует с романом «Самый жаркий штат». Книга о любви актёра и певицы родилась в муках редактуры - Хоук переписывал её полтора года. По словам актёра, создание романа было «самой страшной вещью», которую ему когда-либо доводилось делать. Но в то же время он чувствовал необходимость сделать в жизни что-то отличное от того, чем уже занимался: «Всё это было связано с уходом из коллежда и моей актёрской карьерой. Не хотелось, чтобы вся моя жизнь так и шла своим чередом, пока я буду декламировать чьи-то строки. Мне хотелось попробовать что-нибудь ещё. Определенно, это самая страшная, но в то же время и самая лучшая вещь, которую я сделал».
Свой второй роман «Пепельная среда» Хоук выпустил в 2002 году, а в 2015 опубликовал в назидание потомкам дидактическое произведение под названием «Правила рыцаря».
Итан утолял свои писательские потребности не только в художественной прозе - знаменитая трилогия Ричарда Линклейтера«Перед рассветом» была написана режиссёром в соавторстве с Итаном и французской актрисой Жюли Дельпи.
И кстати, литературные притязания Итана имеют под собой даже некоторые генетические основания - по линии отца актёр приходится внучатым племянником великому американскому драматургу Теннесси Уильямсу.
Режиссёр
В 1994 году Итан дебютировал ещё и в качестве режиссёра, сняв одним дублем клип на песню певицы Лизы Лоэб «Stay (I Missed You)». Итан и Лиза были соседями по съёмной квартире в Нью-Йорке и вращались в одной театральной тусовке. Собственно, в героях первого романа Итана ( начинающий актёр и певица) без труда можно было увидеть автобиографический подтекст. Именно Итан уговорил Бена Стиллера взять песню Лизы (которая на тот момент была никому не известной независимой артисткой) в саундтрек к фильму «Реальность кусается» - так что можно сказать, что Итан выступил своего рода крёстным папой её будущего карьерного успеха.
До режиссуры полнометражного кино Итан дорос в 2001 году, сняв инди-драму «Стены Челси» с Умой Турман в одной из главных ролей. А в 2006 экранизировал собственный роман «Самый жаркий штат». В 2014 году Итан добрался до документалистики, сняв фильм о пианисте Сеймуре Бернштейне, отказавшемся от своей блестящей карьеры в пользу скромной преподавательской деятельности.
Феминист
В далеком 2015 году, когда это еще не было мейнстримом (а Харви Вайнштейн спал спокойно, в том числе с женщинами), Хоук уже критиковал Голливуд, называя его «мужским клубом», ущемляющим женщин в правах. Снявшись в фильме Ребекки Миллер «План Мэгги», Хоук с удивлением осознал, что за всю свою 30-летнюю карьеру впервые работал под руководством женщины. «Я снялся, наверное, фильмах в 40. И только в этом году поработал с режиссером-женщиной». С тех пор Хоук выражает поддержку прекрасной половины человечества в её неустанной борьбе за равноправие. А прогрессивности своих взглядов актёр, по его словам, обязан трём дочерям: «Волей-неволей начнёшь смотреть на мир с их точки зрения».
Критик моногамии
Брак Хоука и Умы Турман распался в 2004 году на фоне слухов о неверности актёра. Шепоток, пробежавший в СМИ, отчётливо артикулировал слова «адюльтер» и «няня», которые сам актёр отрицал. И продолжая с жаром отрицать все эти ужасные домыслы и обвинения, внезапно женился на бывшей няне своих детей Райан.
фото: Итан с бывшей няней своих детей
Эти жизненные перипетии повлияли на фундаментальные взгляды Итана - он разуверился в моногамии и начал транслировать прогрессивные идеи. «У людей очень детское представление о моногамии и верности. «Он изменил ей - ой, ну значит, он плохой! Она изменила ему - значит, она плохая». Вместо того, чтобы признать уже, наконец, что наш вид не моногамен. Рвать и метать, настаивая на том, что мир рухнул из-за того, что ваш возлюбленный был вам неверен - это примерно то же самое, что истерить из-за поседевших волос.
Мои отношения с нынешней женой волнительны, и я предан им. Но ни я, ни она не знаем, какую форму приобретёт наше будущее. Сексуальная верность не может быть единственным критерием, на котором держатся ваши отношения. Если вы действительно любите кого-то, вы хотите, чтобы он или она развивались. Но не вам определять способы этого развития. А им».
«Тесла» в российском прокате с 27 августа 2020 года.
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