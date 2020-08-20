Писатель, феминист и критик моногамии: За что мы любим Итана Хоука

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Актёр очень требователен к окружающим

«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке

19 августа

«Я чувствовала, как будто умираю»: Лили Рейнхарт рассказала о пережитой депрессии

Актриса столкнулась с нерешенными проблемами на фоне пандемии и расставания с Коулом Спраусом