«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке

В преддверии выхода на экраны фильма «Тень звезды» Павел Прилучный
, исполняющий в картине роль рэпера, дал откровенное интервью изданию «7Дней»
. Актер рассказал о роли, о привычке делать трюки самостоятельно и о своем самом большом недостатке.
О роли рэпера
«Я больше люблю джаз, а современный рэп тяжело воспринимаю на слух. Я очень долго думал, соглашаться или нет. Не понимал, как моего героя – Нэйма – сыграть. Не хотелось клише – широкие штаны, цепи и все такое. И нормальный образ, к счастью, мы нашли. В фильме многое пошло от рэпера Нигатива, который сочинял композиции. Получилось хорошо, не карикатурно»
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О профессиональной привычке делать трюки самостоятельно
«Я практически везде стараюсь трюки делать сам. Ведь на экране сразу видно, когда актера заменяет дублер. Я работаю так: сначала дублер показывает трюк, и если я понимаю, что могу повторить, то делаю… Я прыгал несколько дублей с крыши в Петербурге. И с колеса обозрения прыгал. Это страшно. Дело было в Баку, а там очень высокое колесо. Помню, у меня руки дрожали. Потому что, хоть ты и со страховкой, но если, не дай бог, за что-то схватиться руками, то пальцы просто оторвутся на такой скорости. Когда я делал этот трюк, адреналин накрыл с головой»
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О своем самом большом недостатке
«Принципы. Я очень часто и много получаю за свои принципы, за то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать. И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и даже с моими близкими людьми. Я очень многих из-за этого принципа потерял»
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