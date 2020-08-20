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«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке

20 августа
2020 год

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20 августа 2020
В преддверии выхода на экраны фильма «Тень звезды» Павел Прилучный, исполняющий в картине роль рэпера, дал откровенное интервью изданию «7Дней». Актер рассказал о роли, о привычке делать трюки самостоятельно и о своем самом большом недостатке.

«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке

О роли рэпера

«Я больше люблю джаз, а современный рэп тяжело воспринимаю на слух. Я очень долго думал, соглашаться или нет. Не понимал, как моего героя – Нэйма – сыграть. Не хотелось клише – широкие штаны, цепи и все такое. И нормальный образ, к счастью, мы нашли. В фильме многое пошло от рэпера Нигатива, который сочинял композиции. Получилось хорошо, не карикатурно».

О профессиональной привычке делать трюки самостоятельно

«Я практически везде стараюсь трюки делать сам. Ведь на экране сразу видно, когда актера заменяет дублер. Я работаю так: сначала дублер показывает трюк, и если я понимаю, что могу повторить, то делаю… Я прыгал несколько дублей с крыши в Петербурге. И с колеса обозрения прыгал. Это страшно. Дело было в Баку, а там очень высокое колесо. Помню, у меня руки дрожали. Потому что, хоть ты и со страховкой, но если, не дай бог, за что-то схватиться руками, то пальцы просто оторвутся на такой скорости. Когда я делал этот трюк, адреналин накрыл с головой».

О своем самом большом недостатке

«Принципы. Я очень часто и много получаю за свои принципы, за то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать. И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и даже с моими близкими людьми. Я очень многих из-за этого принципа потерял».
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«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке фотографии
«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке фотографии
«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке фотографии
«Я очень многих из-за этого потерял»: Павел Прилучный о своём самом большом недостатке фотографии
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