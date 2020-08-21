Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии

Актёр Никита Тарасов
продолжает освещать непопулярные темы в своём творчестве. Недавно Никита с коллегами сняли музыкальную открытку
, воспевающую нелегкий труд кастинг-директоров - этих серых кардиналов кинобизнеса, от которых зависят судьбы и карьерный рост артистов. А недавно в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» Никита представил свою короткометражку о послеродовой депрессии «Спасибо, коучер!»
с Ольгой Вениковой
, Анной Котовой-Дерябиной
и Денисом Косяковым
в главных ролях.
По словам актёра, данная проблема практически не освещена в российском кино, да и в информационном пространстве в целом. Актёр решил, что юмор - лучший способ поговорить о серьёзном.
«Почти каждая семья проходит период послеродовой депрессии. От части и в моей семье был такой этап. Об этой проблеме не принято говорить. Многие вообще воспринимают данный недуг, как капризы молодой мамы. Это проблема не только русского менталитета, она интернациональна. И по сути мы сняли первое в мире законченное аудиовизуальное произведение на тему послеродовой депрессии. Я рад, что у меня получилось поговорить об этом с улыбкой. Мы ни в коем случае не смеёмся над недугом, но и пугать у нас нет цели. С любой проблемой можно справиться, если её проговаривать. И юмор тут - самый лучший помощник!»
- поделился Никита Тарасов.
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