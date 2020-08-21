Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии

21 августа
2020 год

Лайфстайл >>
21 августа 2020
Актёр Никита Тарасов продолжает освещать непопулярные темы в своём творчестве. Недавно Никита с коллегами сняли музыкальную открытку, воспевающую нелегкий труд кастинг-директоров - этих серых кардиналов кинобизнеса, от которых зависят судьбы и карьерный рост артистов. А недавно в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» Никита представил свою короткометражку о послеродовой депрессии «Спасибо, коучер!» с Ольгой Вениковой, Анной Котовой-Дерябиной и Денисом Косяковым в главных ролях.

Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии

По словам актёра, данная проблема практически не освещена в российском кино, да и в информационном пространстве в целом. Актёр решил, что юмор - лучший способ поговорить о серьёзном.

Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии

«Почти каждая семья проходит период послеродовой депрессии. От части и в моей семье был такой этап. Об этой проблеме не принято говорить. Многие вообще воспринимают данный недуг, как капризы молодой мамы. Это проблема не только русского менталитета, она интернациональна. И по сути мы сняли первое в мире законченное аудиовизуальное произведение на тему послеродовой депрессии. Я рад, что у меня получилось поговорить об этом с улыбкой. Мы ни в коем случае не смеёмся над недугом, но и пугать у нас нет цели. С любой проблемой можно справиться, если её проговаривать. И юмор тут - самый лучший помощник!» - поделился Никита Тарасов.

Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   21.08.2020 - 14:02
Вот это настоящий феменист! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Грубая лесть: Никита Тарасов посвятил песню недооцененным специалистам
персоны
Ольга ВениковаДенис КосяковАнна Котова-ДерябинаНикита Тарасов

фотографии >>
Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии фотографии
Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии фотографии
Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии фотографии
Никита Тарасов обратил внимание общественности на проблему послеродовой депрессии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Бен Кросс
18 августа ушёл из жизни актёр Бен Кросс.
Борис Пургалин
18 августа ушёл из жизни сценарист, поэт-песенник Борис Пургалин.
Татьяна Валькова
18 августа ушла из жизни актриса Татьяна Валькова.
Виктор Речман
17 августа ушёл из жизни актёр Виктор Речман.
Андрей Алексеев
17 августа ушёл из жизни актёр Андрей Алексеев.
Николай Губенко
16 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Губенко.

День рождения >>

Алина Алексеева (II)
Вия Артмане
Татьяна Коновалова
Валерий Кудашкин
Габриэле Малинаускайте
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Юлия Самойленко
Шарль Ванель
Тома Караджиу
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хайден Панеттьери
Алисия Уитт
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
Гренландия
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
Ассистент звезды
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2020
Бэнкси
биография
Великобритания, 2020
Вечность между нами
драма, мелодрама, молодежный фильм, фэнтези
Канада, США, 2020
Любовь на троих
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2019
Новые приключения в Стране ОЗ
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2018
Поезд в Пусан 2: Полуостров
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен