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«Не все люди сволочи»: Виктория Тарасова рассказала о том, как пережила измену мужа

21 августа
2020 год

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21 августа 2020
49-летняя звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова рассказала о том, как пережила болезненное расставание с бывшим мужем, который изменил ей с близкой подругой и бросил накануне родов. Этот вероломный поступок должен был бы навсегда заронить в сердце Виктории недоверие к людям. Однако актриса трезво рассудила, что далеко не все люди предают своих близких.
«Какой-то период мне было сложно, а потом я перестала на этом зацикливаться. Я же понимаю, что не все люди сволочи. Не все предают. Я всегда даю человеку шанс. Не считаю, что если меня предали, то надо закрыться. Я всегда говорю: «Пострадайте месяцок и идите дальше… Все, что ни делается, – к лучшему! Не случись тогда тяжелого развода с мужем, не было бы роли Зиминой. Вообще все страдания от безделья», - подытожила Виктория.

«Не все люди сволочи»: Виктория Тарасова рассказала о том, как пережила измену мужа

Сейчас Виктория готовится к операции - актриса повредила руку, помогая грузить офощи для подопечных детей из Смоленской области: «Сейчас жду операции, тороплю докторов, потому что в сентябре уже новый проект в кино. Они смеются: «Опять будете кого-то бить?» Дело в том, что первую травму плеча я получила на «Глухаре», когда по сценарию надо было ударить партнера. Я всегда говорила нашему сценаристу Илье Куликову, чтобы он не писал мне подобных сцен, потому что в пылу съемок не всегда себя полностью контролирую. Однажды в «Пятницком» не сумела «промахнуться», как делала это на репетициях, и после двух часов работы влепила коллеге Степану Рожнову подряд две такие пощечины, что у него на щеке осталась пятерня. После команды «стоп», конечно, побежала извиняться, целовать беднягу. Зато и сцена получилась мощная...»
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«Не все люди сволочи»: Виктория Тарасова рассказала о том, как пережила измену мужа фотографии
«Не все люди сволочи»: Виктория Тарасова рассказала о том, как пережила измену мужа фотографии
«Не все люди сволочи»: Виктория Тарасова рассказала о том, как пережила измену мужа фотографии
«Не все люди сволочи»: Виктория Тарасова рассказала о том, как пережила измену мужа фотографии
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