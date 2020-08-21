Коронавирус истребляет семью Шэрон Стоун

Несмотря на официальные заявления представителей некоторых государств о частичной победе над ростом заболеваемости злосчастным коронавирусом, борьба с болезнью вовсе не закончена. Вирус пробежался как по простым смертным, так и по звёздам шоу-бизнеса, и некоторые всё ещё сталкиваются с ужасными потерями. Шэрон Стоун уже лишилась бабушки и крёстной матери, а теперь переживает за жизнь своей сестры Келли и её мужа, до которых добралась болезнь.
фото: Шэрон и Келли
«Моя сестра Келли, у которой уже в наличии диагноз "волчанка", заболела коронавирусной инфекцией. Это сделал кто-то из вас - людей, не носящих маски.
У Келли нет иммунной системы.
Единственным местом, в которое она ходила, была аптека.
В округе, в котором она живёт, не проводится никакое тестирование пока у человека не проявятся ярко-выраженные симптомы. И ещё пять дней уходит на ожидание результатов тестирования.
Носите маски! Ради себя и остальных! Пожалуйста!», - написала Шэрон в своём Инстаграме.
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