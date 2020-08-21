Свидетель по делу Михаила Ефремова утверждает, что актёр не управлял автомобилем на момент аварии

Последние несколько месяцев адвокат Михаила Ефремова
Эльман Пашаев общался с прессой туманными фразами, смысл которых сводился к невиновности актёра. Уточнять информацию о том, как такое возможно, Пашаев не спешил, ссылаясь на обязательство о неразглашении материалов дела до начала судебных разбирательств. В своих многочисленных и пространных интервью Пашаев успел даже упомянуть некоего важного и известного на всю Россию друга, к которому Ефремов сорвался в ночи, забыв о выпитом алкоголе
. Информация о друге так и не подтвердилась, зато внезапно в этом деле появился новый свидетель защиты - некий Александр Кобец, который якобы первым подбежал к автомобилю Ефремова после аварии. По словам свидетеля, показания которого адвокат зачитал с листа во время очередного заседания в суде, за рулём автомобиля Jeep находился неизвестный мужчина с тёмными волосами, а Ефремов сидел на пассажирском кресле.
Суд отказался приобщить письменные показания свидетеля без личного допроса. Кобец заявил, что долго не хотел свидетельствовать, опасаясь мести со стороны незнакомца, управлявшего автомобилем. В ходе допроса выяснилось также, что до аварии Кобец вместе с товарищами выпил полтора литра пива.
Таинственный водитель «лет 35-37» с темными волосами был одет в тёмную жилетку и смутно кого-то напоминал: «Кажется, я его где-то видел, а, может, просто похож на кого-то»
, — сказал свидетель.
Михаил Ефремов находится в данный момент под домашним арестом. Несмотря на ранее записанное видеообращение к людям, в котором Ефремов просит у всех прощения
, в суде актёр отказался признавать свою вину, так как не помнит о случившемся.
Члены семьи погибшего в результате аварии Сергея Захарова подали к Ефремову иск о возмещении морального ущерба. Старший сын Захарова требует 7,5 миллионов рублей, а жена и младший сын погибшего подали иск на 1 рубль.
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