Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Свидетель по делу Михаила Ефремова утверждает, что актёр не управлял автомобилем на момент аварии

21 августа
2020 год

Лайфстайл >>
21 августа 2020
Последние несколько месяцев адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев общался с прессой туманными фразами, смысл которых сводился к невиновности актёра. Уточнять информацию о том, как такое возможно, Пашаев не спешил, ссылаясь на обязательство о неразглашении материалов дела до начала судебных разбирательств. В своих многочисленных и пространных интервью Пашаев успел даже упомянуть некоего важного и известного на всю Россию друга, к которому Ефремов сорвался в ночи, забыв о выпитом алкоголе. Информация о друге так и не подтвердилась, зато внезапно в этом деле появился новый свидетель защиты - некий Александр Кобец, который якобы первым подбежал к автомобилю Ефремова после аварии. По словам свидетеля, показания которого адвокат зачитал с листа во время очередного заседания в суде, за рулём автомобиля Jeep находился неизвестный мужчина с тёмными волосами, а Ефремов сидел на пассажирском кресле.

Свидетель по делу Михаила Ефремова утверждает, что актёр не управлял автомобилем на момент аварии

Суд отказался приобщить письменные показания свидетеля без личного допроса. Кобец заявил, что долго не хотел свидетельствовать, опасаясь мести со стороны незнакомца, управлявшего автомобилем. В ходе допроса выяснилось также, что до аварии Кобец вместе с товарищами выпил полтора литра пива.
Таинственный водитель «лет 35-37» с темными волосами был одет в тёмную жилетку и смутно кого-то напоминал: «Кажется, я его где-то видел, а, может, просто похож на кого-то», — сказал свидетель.
Михаил Ефремов находится в данный момент под домашним арестом. Несмотря на ранее записанное видеообращение к людям, в котором Ефремов просит у всех прощения, в суде актёр отказался признавать свою вину, так как не помнит о случившемся.
Члены семьи погибшего в результате аварии Сергея Захарова подали к Ефремову иск о возмещении морального ущерба. Старший сын Захарова требует 7,5 миллионов рублей, а жена и младший сын погибшего подали иск на 1 рубль.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с инсультом

Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием
Поиск по меткам
деньгисуд
персоны
Михаил Ефремов

фотографии >>
Свидетель по делу Михаила Ефремова утверждает, что актёр не управлял автомобилем на момент аварии фотографии
Свидетель по делу Михаила Ефремова утверждает, что актёр не управлял автомобилем на момент аварии фотографии
Свидетель по делу Михаила Ефремова утверждает, что актёр не управлял автомобилем на момент аварии фотографии
Свидетель по делу Михаила Ефремова утверждает, что актёр не управлял автомобилем на момент аварии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Бен Кросс
18 августа ушёл из жизни актёр Бен Кросс.
Борис Пургалин
18 августа ушёл из жизни сценарист, поэт-песенник Борис Пургалин.
Татьяна Валькова
18 августа ушла из жизни актриса Татьяна Валькова.
Виктор Речман
17 августа ушёл из жизни актёр Виктор Речман.
Андрей Алексеев
17 августа ушёл из жизни актёр Андрей Алексеев.
Николай Губенко
16 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Губенко.

День рождения >>

Алина Алексеева (II)
Вия Артмане
Татьяна Коновалова
Валерий Кудашкин
Габриэле Малинаускайте
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Юлия Самойленко
Шарль Ванель
Тома Караджиу
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хайден Панеттьери
Алисия Уитт
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
Гренландия
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
Ассистент звезды
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2020
Бэнкси
биография
Великобритания, 2020
Вечность между нами
драма, мелодрама, молодежный фильм, фэнтези
Канада, США, 2020
Любовь на троих
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2019
Новые приключения в Стране ОЗ
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2018
Поезд в Пусан 2: Полуостров
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен