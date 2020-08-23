Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов

21 августа в Пресненском суде состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова
, который 8 июня стал участником ДТП со смертельным исходом
. Напомним, что после происшествия актера заключили под домашний арест до выяснения обстоятельств
. Спустя несколько дней после ареста Ефремов выступил с обращением к людям, в котором заявил о том, что не собирается избегать наказания
. Однако с началом судебного разбирательства Ефремов принялся отрицать свою вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит об аварии. На днях защита Ефремова предоставила суду письменные показания нового свидетеля, который якобы первым оказался у машины Ефремова в вечер аварии. Свидетель рассказал, что за рулём автомобиля был не актёр, а темноволосый незнакомец лет 35-37
. Свидетель был на месте преступления с другом Андреем Гаевым, которого суд должен был допросить 21 августа по видеосвязи (Гаев находится в Анапе). Однако во время заседания произошла заминка. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, опоздавший на заседание на 20 минут, заявил о том, что его не предупредили о допросе, в связи с чем у него не было времени его организовать.
«Ваша честь, свидетель в 370 километрах от Анапы, ему нужно время, чтобы туда добраться. Вчера не было сказано, что будет допрос. Суд меня не предупредил, помощник [судьи] позвонил мне в 9.30 утра! Я вчера говорил, что, когда надо, мы обеспечим явку, но вы не говорили, что сегодня надо! Я должен его обеспечивать транспортом, доставить, все должен делать я! Так как свидетель [Кобец] вышел отсюда, мы всю ночь не спали — боролись за свидетеля, чтобы его не увезли. Нам один день надо. Прошу, дайте нам возможность обеспечивать явку. Мы пришли искать правду, ваша честь, Ефремов не боится тюрьмы»
.
Получив отказ, Пашаев попытался обвинить судью Абрамову в пристрастности и просить об её отводе. В ходе заседания защита Ефремова попросила суд о повторной психиатрической экспертизе в Институте судебной психиатрии имени Сербского. Но суд отказал в ходатайстве, говоря, что заключение психиатрической экспертизы в деле уже есть, и необходимости проводить новую суд не усматривает. А после перерыва защита попросила назначить биологическую экспертизу, чтобы исследовать подушку безопасности со стороны пассажирского сидения, на котором якобы сидел Ефремов во время аварии.
Сам актёр охарактеризовал свои воспоминания о роковом вечере как «монтаж салатом»: «Такой момент — я не стремился сесть за руль. То, что показывают, как я вышел из паба и сел за руль — это или не я или это другой день, — невпопад отвечает Ефремов. — Я тогда пошел за карточкой «Райффайзенбанка», а она лежала с пассажирской стороны.
У меня там салат
(в памяти - прим. ред.). Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сидении, склоняюсь к тому, что меня туда затащили. Я поэтому и прошу, чтобы мне помогли вспомнить»
.
Когда суд отказал защите в проведении экспертизы, Ефремов выступил с обращением, в котором отказался от услуг своих адвокатов: «Что я вижу здесь? Я вижу, что когда опрашивают свидетелей со стороны обвинения, и они говорят со слов кого-то все свои показания. Но эти показания принимаются, и более того — нами не обхихикиваются. А когда приходили свидетели с нашей стороны, они обхихикивались и даже более того — это больные и слабые люди. Это меня поразило. Когда мы смотрели видео для обвинения, я помню здоровый экран, в полстены он был. А когда человеку, свидетелю, который минус 3 видит — ему показывают маленький [экран]. Ну вы бы еще на телефоне показали, было бы совсем хорошо. Я вижу здесь какую-то несправедливость. Потом то, что позволил себе Александр Андреевич Добровинский
(адвокат обвинения - прим.ред.) по поводу Пашаева, по поводу его акцента — те улыбки, которые по поводу Пашаева я вижу и в зале тоже, кстати — расисты, слушайте меня! Это недопустимо на мой взгляд, в Америке здесь все бы были под судом. Поэтому я думаю, что у противоположной стороны к моим адвокатам какое-то предвзятое отношение. Поэтому я хочу, чтобы эти адвокаты у меня остались в качестве консультантов, а я найду кого-нибудь посильнее. Резника или Падву. Так что я хочу поменять адвоката»
.
Пашаев поддержал решение актёра: «Мне Ефремов в коридоре говорил: «Эльман, у меня такое ощущение, что судья вас и Шаргородскую просто ненавидит, поэтому я вынужден [отказаться]. Все, что ни говорите, все отбивается, все, что другая сторона говорит, все удовлетворяется. У меня такое впечатление, что мои адвокаты дразнят судью». Он вынужден искать тех адвокатов, которые понравятся судье. Это его право»
.
обсуждение >>