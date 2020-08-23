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«Это не было ошибкой»: Кэти Перри о готовности стать матерью

23 августа
2020 год

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23 августа 2020
О том, что Кэти Перри и Орландо Блум готовятся стать родителями, поклонники певицы и актера узнали еще в марте. Недавно Кэти в подкасте Зейна Лоу рассказала подробности о своём решении стать матерью, которое отнюдь не было спонтанным.

«Это не было ошибкой»: Кэти Перри о готовности стать матерью

«Мы оба были готовы. Это не было ошибкой. Это не было случайностью. Единственное, к чему я не была готова, так это коронавирус и американская революция».

Кэти заявила, что старается не строить планы, так как мировая обстановка достаточно изменчива. Певице и актеру даже пришлось отложить свадьбу. Блум, кстати, сделал предложение Кэти еще в прошлом году на борту вертолёта. Сейчас же они с нетерпением ждут рождения дочери, которая, как утверждает сама Кэти, обязательно преподаст ей урок.

«У нас было все распланировано, но все пришлось отменить. Мы просто с нетерпением ждем рождения нашей дочки в настоящий момент. Это забавно. Мы стараемся не строить глобальных планов в этом году, потому что надо жить настоящим. У дочки двое очень амбициозных, независимых, свободомыслящих родителей. Мы здесь, чтобы поддержать ее, и я уверена, что она придет в этот мир, чтобы преподать нам урок!»
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«Это не было ошибкой»: Кэти Перри о готовности стать матерью фотографии
«Это не было ошибкой»: Кэти Перри о готовности стать матерью фотографии
«Это не было ошибкой»: Кэти Перри о готовности стать матерью фотографии
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