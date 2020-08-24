Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались

Гулявшие в прессе слухи о расставании Резо Гигинеишвили
и Надежды Оболенцевой подтвердились.
На свадьбе Светланы Бондарчук
Надежда веселилась в гордом одиночестве, сняв обручальное кольцо с пальца. Подружка невесты пришла на торжество без мужа, подтвердив тем самым не так давно появившиеся в СМИ слухи о разводе. Кстати, Гигинеишвили женился на звезде столичных тусовок всего лишь год назад.
До этого Резо был в браке с Надеждой Михалковой
, которая даже собиралась написать о своем разводе книгу
.
По слухам, Гигинеишвили и Оболенцева много ругались и не оправдывали надежд друг друга. Их развод прошел тихо, так как за год семейной жизни пара не успела обзавестись детьми и совместным имуществом. Даже друзья пары до последнего не знали об их расставании.
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