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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались

24 августа
2020 год

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24 августа 2020
Гулявшие в прессе слухи о расставании Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой подтвердились.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались

На свадьбе Светланы Бондарчук Надежда веселилась в гордом одиночестве, сняв обручальное кольцо с пальца. Подружка невесты пришла на торжество без мужа, подтвердив тем самым не так давно появившиеся в СМИ слухи о разводе. Кстати, Гигинеишвили женился на звезде столичных тусовок всего лишь год назад. До этого Резо был в браке с Надеждой Михалковой, которая даже собиралась написать о своем разводе книгу.

По слухам, Гигинеишвили и Оболенцева много ругались и не оправдывали надежд друг друга. Их развод прошел тихо, так как за год семейной жизни пара не успела обзавестись детьми и совместным имуществом. Даже друзья пары до последнего не знали об их расставании.
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались фотографии
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались фотографии
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались фотографии
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались фотографии
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